Elena Rivera ('Sequía'): "Pasamos de olas de calor a Filomenas, negar el cambio climático es de necios"

Uno de los títulos más recientes que se han estrenado recientemente en TVE ha sido el thriller Sequía, una coproducción española y portuguesa que protagonizan Elena Rivera y Miguel Ángel Muñoz con el paisaje extremeño y las calles de Lisboa como telón de fondo. Esta noche se estrena el segundo episodio a las 22:40 horas en La 1 (y posteriormente estará disponible en la plataforma RTVE Play), donde veremos cómo continúa la investigación sobre el posible asesinato que tuvo lugar hace más de veinte años.SERIES & MÁS ha hablado con la actriz de Alba y Cuéntame como pasó de su nuevo proyecto.

Un largo camino hasta el día del estreno

Daniela y Ortiz también serán clave en el segundo episodio de 'Sequía'. RTVE Play

El primer episodio de Sequía nos presentaba a Daniela Yanes, una inspectora de policía con un inmenso mundo interior que acaba de regresar a su antiguo destino en la zona de La Raya, muy cerca de la frontera entre España y Portugal. Allí se pondrá al frente de un caso que quedó apartado y que nos sitúa hace veinte años. Resulta que la sequía ha hecho emerger algunas casas en la zona del pantano, y en el interior de una de ellas, han aparecido dos cadáveres con agujeros de bala. Esto hará que dos familias separadas por la frontera y unidas por los negocios vuelvan a encontrarse.

Hasta ahora, la serie nos ha presentado cuáles serán las principales fichas del tablero, introduciéndonos en un campo visual muy impactante y dejándonos con la duda de lo que ocurrirá al final de la temporada. La propia Elena Rivera destacó la espectacularidad de los paisajes, algo que "no tienen otros thrillers españoles" y que por fin destaca los parajes de Cáceres desde el punto de vista de la actualidad. La actriz explicó también que otro punto fuerte de la serie "reside en el hecho de haberse ido a Lisboa a rodar durante un mes", añadiendo que "no estamos acostumbrados a ver cierto tipo de escenas como persecuciones en una ciudad como esta" y que eso "permite llegar a ser una producción internacional, ayudando a que todos se enriquezcan también del audiovisual portugués".

Una coproducción con Portugal muy enriquecedora

Las dos televisiones públicas de España y Portugal (RTVE y RTP) han colaborado con en el proyecto con Atlantia Media, Coral Europa y Orange. Esto se ve reflejado en la producción, donde Elena Rivera reconoce haber encontrado "un plus de dificultad y también de disfrute". La actriz recordó lo mucho que aprendió también rodando Inés del alma mía, otra coproducción (en este caso entre Chile y España). La protagonista de Sequía reconoció la suerte que ha tenido a la hora de participar en ambas. Para ella "poder salir fuera de España a rodar es algo que pocos actores españoles pueden decir" y "esa dificultad es un plus de aprendizaje que al mismo tiempo le aporta un valor añadido a la serie". Poder rodar en el extranjero le hizo ampliar horizontes y cambiar su perspectiva, "pudiendo ver cómo se aborda esta profesión desde otros lugares" y creciendo así como actriz y profesional de su ámbito.

¿Quién es Daniela en la serie?

Elena Rivera interpreta a Daniela en la serie. RTVE Play

A la hora de describir al personaje al que interpreta en la serie, Elena Rivera destacó su temperamento, garra y fuerza y cómo estas tres cosas "le ayudarán a hacer lo que sea con tal de sacar la verdad a relucir". Ese carácter tan seco también le salpicará a nivel personal y veremos "cómo su trabajo influirá en su propia vida, tanto para bien como para mal". De hecho, anticipó que su personaje "tendrá que hacer tripas corazón en muchas ocasiones" y que "caiga quien caiga, logrará hacer justicia".

Rivera confesó su secreto para hacer suyo el personaje, describiendo a Daniela como "una tía dura que esconde mucho detrás, poniéndose una coraza". Sin embargo, también dijo que esta actitud no es casual y que, tal y como ocurre con todo, "la vida son luces y sombras, y ella tiene un pasado del que se niega a hablar y que poco a poco se irá viendo". La actriz reconoció cierto parecido con este personaje, confesando que ambas "se parecen a la hora de transformar lo difícil en oportunidades para aprender en la vida" y que "aunque a Daniela se le pongan muchos obstáculos por delante y parezca que todo es muy complicado y que la vida no es sencilla, ella consigue llevárselo a un terreno donde venirse arriba y transformarlo en algo bueno para aprender a ser mejor persona y profesional".

La realidad climática como trasfondo real

Tal y como su propio nombre indica, la sequía es uno de los elementos más importantes en la serie de la cadena pública. No se habla sobre ella de una forma directa en el guion, pero sí aparece como un trasfondo que acaba afectando a la historia. Al preguntarle por la realidad climática, Rivera recordó lo mucho que le sorprendió como punto de partida para la serie descubrir que muchos pueblos en la actualidad hayan emergido del agua por la sequía.

"Cuando me contaron de qué iba la serie, me pareció ciencia ficción, pero luego me dijeron que era verdad y se me pusieron los pelos de punta". Rivera hace hincapié en el hecho de que "el cambio climático se da a entender de alguna manera en la serie", incluso aunque el elemento principal sea el misterio a resolver.

Aunque la serie no trate este tema directamente, no debemos olvidar que es una realidad, evocando a que "negar el cambio climático es de necios", especialmente cuando "hemos pasado desde olas de calor a Filomenas y otros hechos históricos". Para ella, está claro que la serie va por otros derroteros, pero tiene claro que "si la serie consigue de manera inconsciente que cambiemos un poquito el chip y nos haga clic la cabeza, bienvenido sea".

Qué es lo que veremos en los próximos episodios

Fotograma del comienzo de la serie. RTVE Play

El primer episodio de Sequía nos dejó con ganas de más, presentando cuál sería la trama principal para el resto de temporada, pero avanzando relativamente despacio en cuanto a llegar a la resolución final. La actriz protagonista aclaró que esta serie "es un thriller muy sosegado" y que aunque la trama se desenvuelva a fuego lento, merecerá la pena esperar hasta el final.

De la trama principal, Elena Rivera subrayó de qué manera evolucionará la protagonista, que al ritmo contrario del paisaje, irá dejando de ser "tan borde y seca", para comenzar a "desmontar su coraza poco a poco". Además, supo avivar el entusiasmo para el espectador, al que promete explicar todo al final, con un desenlace redondo, maduro y comprensible.

También te puede interesar...

• Así se hizo 'Lucía en la telaraña', el nuevo true crime de RTVE Play: "Si esto fuera ficción, no te lo creerías"

• Si os gustó 'Mare of Easttown' es hora de descubrir la gran 'Happy Valley' en RTVE Play

• 'Los misterios de Laura: El misterio del asesino inesperado', así será el regreso de la serie de TVE

Sigue los temas que te interesan