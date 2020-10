El secreto del Viña Pedrosa, el mejor vino de España según la OCU: la familia que hay detrás

Las tierras burgalesas del municipio de Pedrosa del Duero son las que producen la uva de la variedad tinto fino para la elaboración del Viña Pedrosa Crianza, el mejor vino de España, según la Guía de los Vinos 2020, editada por la Organización de Consumiodres y Usuarios (OCU). El producto, sin embargo, es el resultado del trabajo de los Pérez Pascuas, una familia de viticultores asentada desde hace generaciones en estos territorios con denominación de origen Ribera del Duero. Sin duda, su dilatada experiencia, han contribuido al reciente éxito de su producto “más representativo”.

“Mauro Pérez abrió su propia bodega, junto a sus hijos Adolfo, Manuel y Benjamín, en 1980 en Pedrosa de Duero, ya que esta familia siempre ha vivido aquí y se ha dedicado desde hace décadas al cultivo de la vid”, explica EL ESPAÑOL Juan de la Vega, actual director comercial de las Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Éstas reciben su nombre en honor al apellido del fundador y también al de su esposa, Leocricia Pascuas, que ayudó al viticultor Mauro en sus logros en el mundo del vino tinto.

Y es que el vino calificado por la OCU con un 84 sobre 100, el Viña Pedrosa Crianza de 2016, es elaborado con la uva de las antiguas viñas de la familia. “Algunas de ellas tienen hasta 35 años de antigüedad”, esgrime De la Vega, orgulloso de trabajar para una de las sagas de viticultores más importantes de Burgos. De hecho, “fueron los Pérez Pascuas los que, junto a otras cuatro bodegas, solicitaron la aprobación de la denominación de origen Ribera del Duero al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gracias a ello, en 1982 nació el Consejo Regulador de esta D.O. que a día de hoy alberga unas 300 bodegas”.

Mauro Pérez, fundador de las bodegas Hermanos Pérez Pascuas, junto a su esposa, Leocricia Pascuas. CEDIDA

Pero de todas ellas, han sido las bodegas Hermanos Pérez Pascuas las que han producido el mejor vino de este 2020, según decimoquinta guía sobre vino que ha lanzado Consumo: el tinto Viña Pedrosa Crianza de 2016. ¿Y por qué de esa añada? “Porque ese año el clima ayudó y fue más fresco que en 2017 ó 2018, por ejemplo, lo que provocó que la maduración de la uva fuese más lenta y obtuvimos una cosecha fantástica”, explica De la Vega, que no oculta a este diario que se sienten muy “halagados” por el reconocimiento que le ha hecho la OCU a su “vino referente”.

250.000 botellas anuales

El vino mejor evaluado, de hecho, es el buque insignia de los únicos seis vinos tintos que se elaboran en esta bodega. “De las 500 ó 550.000 botellas que producimos anualmente, según la cosecha de cada año, al menos 250.000 son de Viña Pedrosa Crianza”, continúa De la Vega. Esta bebida se fermenta durante 18 meses. Los primeros 12, el preciado líquido se aloja en barricas de roble americano y, el último medio año, lo pasa en barricas de roble francés antes de ser embotellado.

Pero, ¿cuál es el secreto para que este vino haya obtenido la mejor calificación de la OCU? “La verdad que no lo sé”, se ríe Juan de la Vega, que continúa y desvela el truco: “Yo creo que en este vino se nota el trabajo en equipo y, sobre todo, tener al frente de la bodega a una familia apasionada del vino generación tras generación. De hecho, este año se cumple el 40 aniversario de la bodega y esa pasión la trasladan a todo el equipo”.

Los viñedos y la sede de las Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. CEDIDA

Es más, la experiencia de cuatro décadas de esta bodega de 25 empleados se sustenta en “el respeto a la tierra y el gusto por el trabajo bien hecho”. Una filosofía que el fundador Mauro Pérez transfirió a sus hijos, dos de los cuales son los actuales dueños de las Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, Manuel y Adolfo. De hecho, los hijos de este último, Adolfo y Daniel Pérez Herrero, también trabajan en la bodega y son los que continuarán, previsiblemente, el legado matrimonial entre esta familia y el vino.

Entre 17 y 22 euros

Pese a que la producción del Viña Pedrosa Crianza se hace de manera “íntegra” en Pedrosa del Duero a causa de que “la familia no se ha querido expandir ni abrir otras bodegas porque consideran fundamental conocer perfectamente la tierra de sus viñedos, como lo hacen con éstas desde hace décadas”, el consumidor puede encontrar la botella de 750 mililitros de este vino, por ejemplo, en todos los supermercado Hipercor por el precio de 21,30 euros (28,40 euros el litro).

En la web, sin embargo, los amantes del vino pueden adquirirlo por precios a partir de los 17 euros. Y, según cuentan a este diario desde las Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, el Viña Pedrosa Crianza, que tiene 14 grados de alcohol, es perfecto para ser maridado con platos típicos de la Ribera del Duero como el lechazo, el cochinillo y el cabrito asados. Pero, en este mes de octubre, en el cual acaba de concluir la vendimia manual, lo típico es que este tinto acompañe a platos de caza como el venado o el corzo.

La sala de barricas de las Bodegas Pérez Pascuas, donde el vino tinto Viña Pedrosa fermenta durante 18 meses. CEDIDA

Aún así, si el consumidor prefiere un vino que no sea tinto, la OCU también ha publicado en su Guía de los Vinos 2020 cuáles son los mejores blancos, rosados o espumosos entre los 346 vinos que ha analizado. Entre los blancos, la mejor calificación, con un 83 sobre 100, la ha obtenido el Verdejo Emina de 2018, con D.O. Rueda. La medalla de oro de los rosados se la ha llevado, con una nota de 80 sobre 100, el Pradorey rosado de 2018, con D.O. Ribera del Duero. Y, entre los espumosos, Consumo destaca el Freixenet Organic, con D.O. Cava, que ha obtenido una calificación de 83 sobre 100.

Todos estos vinos, por muy poco, se han quedado a un paso de poder ser el mejor vino de España en 2020, algo que ha conseguido con un 84 sobre 100 el Viña Pedrosa Crianza de 2016 que, como han explicado desde las Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, es fruto de la experiencia de 40 años y tres generaciones de viticultores.