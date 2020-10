Fatal accidente en un colegio gallego: un niño con quemaduras en un ojo al tirarle gel otro pequeño

Las autoridades santarias lo han advertido por activa y por pasiva. Pero ni siquiera así es suficiente. Lo demuestra lo ocurrido en Lalín, Galicia, donde un niño tuvo que ser trasladado al hospital Clínico de Santiago con lesiones oculares producidas por las quemaduras de un gel hidroalcoholico para evitar el contgio por coronavirus.

El menor, de tres años, se encontraba en el comedor del colegio Vicente Arias de la Maza cuando otro escolar le tiró gel. El líquido le alcanzó el ojo e, inmediatamente, el pequeño tuvo que ser trasladado al hospital para ser atendido el pasado miércoles. El próximo martes será sometido a una operación de trasplante de membrana amniótica.

El niño, desde que ocurriera el incidente, no para de gritar de dolor, según cuenta la familia en La Voz de Galicia. Los médicos le suministran calmantes por una vía para que el pequeño soporte el dolor: tiene úlceras de un centímetro.

Hospital Clínico de Santiago.

La familia, aunque no ha iniciado acciones legales, sí que se ha quejado al centro de que no trasladaran al niño hasta que su madre, que estaba a ocho kilómetros del colegio cuando ocurrió el incidente, no llegara.

Ahora, se centran en que el pequeño se recupere. No tienen sus intenciones puestas en otra cosa. Eso sí, han alertado de lo peligrosos que son estos geles hidroalcohólicos si se hace un mal uso de ellos y de que los centros educativos deben tener cuidado para que los más pequeños, sobre todo los de Infantil, no hagan un mal uso de él.

La jefatura territorial de Educación ha solicitado un informe a la Inspección sobre lo ocurrido. De momento, eso sí, consideran que se trata de algo fortuito.

Peligros gel

Los geles hidroalcóholicos son necesarios para combatir el coronavirus, pero también deben usarse con precaución. Las autoridades sanitarias recomiendan utilizar, siempre que se pueda, gel o jabón para lavarse las manos. No obstante, hay en momentos en los que no es posible.

En esas situaciones, es obligatorio utilizar el gel con el 70% de alcohol, pero con cuidado: no hay que utilizarlo ni aplicarlo en zonas sensibles o dañadas de la piel o mucosas, hay que mantener los envases alejados de las superficies calientes, hay que evitar fumar después de usarlos, almacenarlos en lugares frescos y tener cuidado de no llevar gel a los ojos. En caso de ingestión, además, es necesario acudir a Urgencias del hospital más cercano.