El doctor Cavadas se toma a broma a Pedro Sánchez con sus 2 vacunas en diciembre: “O 3, hablar es gratis”

“Me importa poco la opinión de iletrados. Cuando el sabio señala la luna, los tontos miran el dedo. No soy yo el sabio, pero la luna era clarísima”.

El que se expresa con esa rotundidad es el doctor Pedro Cavadas. El cirujano más famoso de España, azote de Pedro Sánchez. El mismo que advirtió a principios de la pandemia del enorme impacto que iba a tener el coronavirus. Fue de los primeros en dar la voz de alarma. Entonces, muchos expertos lo tacharon de alarmista. Los números le han acabado dando la razón. Ahora ha concedido una entrevista al Huffington Post en la que aborda, con incredulidad y desconfianza renovada, la valoración de la gestión del gobierno.

“En mi bola de cristal veo que para volver a la normalidad necesitaremos dos o tres años. Para recuperar la economía calculo que una década”, barrunta el médico valenciano, que no ve factible una recuperación a corto plazo. Ya advirtió con anterioridad de que “las cosas no van a acabar bien”. Y sigue manteniéndolo: “Es que no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil”.

Otra luna

Contra los gestores van la mayor parte de sus puyas. Acerca de la labor del doctor Fernando Simón, Cavadas se pregunta si “alguien ha estado controlándola, primera noticia”. Y sobre las promesas de Pedro Sánchez de que España contará en diciembre con dos vacunas, el cirujano valenciano ironiza: “O tres. Previsible. Hablar es gratis”, resume. Porque cree que no va a haber vacunas pronto y tampoco para todo el mundo. “Otra luna clarísima”, sentencia.

Uno de los grandes problemas que apunta Cavadas es que “No ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún”. Por eso se sumó a una petición de algunos científicos españoles para que se hiciese una auditoría sobre el coronavirus en nuestro país. Insiste el cirujano en que las cosas no se han hecho bien en España. “Los números, por mucho que se torturen, son tozudos. Hablan por sí mismos”.

Cavadas no se cree nada, como no se lo creyó al principio de la pandemia, cuando advirtió de que las informaciones que llegaban desde China no eran fiables. “Mis hijas son chinas, sé de lo que hablo”, llegó a decir. Ahora retoma esa cruzada: “Cualquiera podía verlo. Era autoevidente. Alguien me preguntó y di mi inexperta opinión. El resto fue griterío mediático convenientemente editado”.

Vendedores de humo

El médico, como el resto de la población, ha sufrido la pandemia en sus propias carnes. Ahora define la crisis del coronavirus como “un vendaval que se llevó el humo (de todos los colorines) que se estaba vendiendo y dejó al descubierto a los vendedores”. Su tono sigue siendo crítico y sus respuestas breves y concisas, pero sin ningún tipo de filtro.

Mientras, este cirujano que realiza entre 1.500 y 1.800 operaciones anuales, sigue mirando la gestión de la pandemia con recelo. Asegura que no tiene planes para cuando acabe la pandemia, y rechaza acabar asumiendo algún cargo en el gobierno. “¿Si me gustaría ser ministro de Ciencia? No, gracias. Creo que soy bueno en lo que hago”: