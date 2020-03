Los maestros y profesores de Madrid no tendrán que trabajar hasta el 26 de marzo por el coronavirus

Los profesores de colegios, institutos, universidades y centros empresariales no tendrán que ir a trabajar tras el anuncio de la Comunidad de Madrid, que ha decretado la suspensión de toda la actividad educativa a partir del próximo miércoles 11 de marzo y durante los próximos 14 días (hasta el día 26). El objetivo es que no se propague más el coronavirus en la región, donde ya hay 577 infectados y 17 fallecidos. De hecho, no se descarta que la medida se prorrogue durante más semanas.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho público el anuncio siguiendo la medida decretada por el Gobierno vasco, que también cerrará durante dos semanas todos los centros educativos de Vitoria, incluidas las guarderías, los institutos y las universidades. Eso sí, allí la medida se pondrá en marcha un día antes, el martes 10 de marzo.

El cese de la actividad educativa de los colegios implica el cierre de los centros y, por tanto, los profesores no tendrán que trabajar durante el tiempo que dure la medida. Además, se suspenderán también las actividades complementarias y las extraescolares.

Por otro lado, Díaz Ayuso ha recomendado a las empresas que, en caso de que sea posible, opten por el teletrabajo, así como por la revisión y actualización de sus planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias como el coronavirus. Además, que se permita a los padres cierta flexibilidad horaria para mejorar la conciliación familiar en estas circunstancias

En su comparecencia, Ayuso también aprovechó para dar el pésame a las familias de los fallecidos por coronavirus. “El 5% de los contagiados está en la UCI y el 15% presenta un cuadro leve. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 17 personas en Madrid y queremos enviar nuestro pésame a las familias. También queremos dar las gracias a todos los que, de una u otra manera, están involucrados en este trabajo”.