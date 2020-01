Las 12 preguntas del MIR imposibles que no sabría responder cualquier médico experimentado

La suerte ya está echada. Los 16.000 graduados en Medicina que el pasado sábado se sometieron a las pruebas del MIR esperan ahora impacientemente los resultados que diluciden si, finalmente, tendrán trabajo o no. Su futuro laboral depende de ello. El examen ha tenido algunas novedades como la pregunta sobre violencia de género. Pero, sobre todo, han aparecido algunas preguntas que se han antojado casi imposibles. EL ESPAÑOL ha repasado la prueba con Paula Jiménez Fonseca, oncóloga y coordinadora del curso MIR Asturias en el Hospital Universitario Central de Asturias.

“Ha quedado la sensación de que el examen de este año ha sido más fácil que el de otros, pero lo cierto es que sigue teniendo preguntas difíciles”, comenta Jiménez, que en 2002 recibió el premio al mejor expediente académico por parte del Colegio de Médicos de Oviedo. “Aunque este año ha quedado más corto, con menos preguntas, creo que en cuestiones de dificultad no ha sido muy distinto al del año pasado”, añade.

A pesar de ello, Jiménez señala que hay ocho preguntas y cuatro imágenes que han sido muy difíciles de resolver. Algunas, incluso, Jiménez considera que son imposibles porque faltan datos en el enunciado para saber cuál es la respuesta correcta. Tomando como referencia la Versión 0 del cuestionario que ha difundido el Ministerio de Sanidad, estas son las 12 preguntas más complejas de las 175 totales: 28, 36, 57, 63, 67, 115, 128 y 172, así como las cuatro primeras imágenes.

172. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la reanimación cardiorrespiratoria?:

1. Tras comprobar la ausencia de pulso, la reanimación cardiopulmonar debe realizarse siguiendo la pauta de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones pulmonares.

2. En cuanto se disponga de los medios necesarios se debe realizar una cardioversión si el paciente aún no ha recuperado el puslo.

3. En caso de asistolia deben administrarse 3mg de atropina.

4. La adrenalina, a dosis de 1mg cada 3 minutos, no se administrará si el mecanismo parada es una fibrilación ventricular.

Esta pregunta, la 172, es una de las que Jiménez considera más difíciles. Es de la especialidad de Urgencias y, tal y como se intuye por su enunciado sin necesidad de conocimientos técnicos, habla de la famosa RCP (reanimación cardiopulmonar). “Está muy bien que incluyan esta pregunta porque la RCP es un tema sobre el que intentamos formar y concienciar a la gente en la sociedad”, explica Jiménez. Sin embargo, no ve forma posible de sacarla correcta.

Paula Jiménez Fonseca, oncóloga y coordinadora del curso MIR Asturias. E.E.

“Ninguna de las opciones que aparecen ahí es correcta”, explica la oncóloga. “Ninguna de las cuatro respuestas que aportan se adapta a las guías y protocolos de urgencias”, añade. “Esta, yo creo, es una de las mayores candidatas a que las anulen. Todos los años se anulan algunas y esta seguro que es una de ellas”, comenta.

Imágenes difíciles de entender

Otra de las preguntas que la doctora Jiménez considera difíciles de atajar es la número 115. Se trata de un caso clínico, lo cual significa que es distinta a las preguntas más teóricas, sobre un hipotético ejemplo al que se pueden enfrentar los médicos y médicas en el futuro. En ella, se exponen una serie de síntomas que podría presentar un paciente y hay que decidir cuál sería la causa. Esta y la 172 son las más difíciles del examen.

115. Mujer de 27 años con tos no productiva, fiebre y dolor pleurítico de un mes de evolución. En la radiografía de tórax se objetiva un derrame pleural izquierdo. El análisis del líquido pleural muestra un exudado linfocítico con pH 7,32, glucosa 66 mg/dL y adenosin-deaminasa 59 U/L. ¿Cuál es la etiología más probable?:

1. Insuficiencia cardiaca.

2. Síndrome de Meigs.

3. Quilotórax.

4. Tuberculosis preural.

“Aquí no sabemos bien cuál puede ser la respuesta, nos genera bastantes dudas”, explica Jiménez. “Nuestros alumnos, las opciones que han dado por válidas son las 1, 2 y 3”, comenta, para que se aprecie la variedad en las respuestas que ha generado. ¿Y la opinión de la doctora Jiménez? “Pues que en el enunciado faltan datos para llegar a un diagnóstico definitivo y acertado”.

Además de las preguntas más teóricas, la dificultad ha llegado también a los ejercicios en los que se utilizan imágenes -que en la Versión 0 corresponde a las 27 primeras preguntas-. Esto ha sido así especialmente en las cuatro primeras imágenes, ya que su representación podría haber sido más simple.

“Las cuatro primeras imágenes son de anatomía patológica”, prosigue Jiménez. “La forma en la que están representadas, viendo las células, es más difícil de interpretar que una imagen radiológica. En otras palabras, poniendo como ejemplo la número 4, es más fácil ver un tumor en una radiografía que interpretando las células, como es el caso”, añade.

“Además, el hecho de que sean las cuatro primeras imágenes… creo que puede condicionar un poco el resto del examen”, apuntala.”En otros años anteriores, en esas primeras preguntas siempre había algo de anatomía, de localización de lesiones, y este año no hay ninguna. Llama la atención que te la quiten cuando Anatomía es lo más importante de primero de carrera. A mí me parece muy bien que la quiten, porque es difícil, pero no tiene mucho sentido”, explica.

Aunque no son imposibles, la doctora quiere remarcar que gozan de cierta dificultad las preguntas relativas a la especialidad de Digestivo. “Es la especialidad con más preguntas y se caracteriza porque son más prácticas que teóricas”, comenta. “Esto, para un recién licenciado, genera dudas a la hora de tomar la decisión, porque hace falta experiencia y puede resultar complejo, porque la teoría no es suficiente en muchos casos”, añade.

16.000 personas han participado en las pruebas del MIR. E.E.

La violencia de género

Más allá de cuáles han sido más o menos difíciles, la pregunta que ha copado mayor protagonismo ha sido la 151, que versa sobre violencia de género. “¿Cuál de las siguientes estrategias constituye una actuación de prevención primaria frente al maltrato contra las mujeres?”, reza la pregunta.

También ha llamado la atención que este año no han ido ordenadas por bloques temáticos, haciendo algo más difícil concentrarse para responderlas y obligando a cambiar de registro constantemente. “Esto ha generado mayor dificultad porque obliga a un esfuerzo mental mayor”, explica Jiménez.

Además: “Se ha comentado que Geriatría y Urgencias han aumentado. Es cierto. Pero a mí lo que más llamativo me ha parecido es que han descendido las de Infecciosas”, explica Jiménez. “De Infecciosas ha habido sólo cuatro preguntas cuando antes había 18. Es una caída muy llamativa teniendo en cuenta el peso que tiene esta asignatura en la carrera, porque tiene mucha carga lectiva y esta bajada es lo más llamativo del examen”, añade.