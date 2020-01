El policía de Benicasim denunciado por maltrato por su ex, la falsa hermana de Whitney Houston

Detrás de Wellington Stuart y Alexis Houston se esconde la misma persona que arrastra a sus espaldas una retahíla de escándalos y supuestas estafas que han afectado, entre otros, a la difunta diva del soul Whitney Houston; a un médico de Nueva York; al presentador de televisión Matt Lauer o al estilista de moda Phillip Bloch. La última víctima de la bella Alexis Houston -antes Wellington Stuart- ha sido César García: un policía local de Benicasim con el que mantuvo una relación sentimental y al que no dudó en denunciar por dos episodios falsos de supuestos malos tratos.

Alexis nació como Wellington en la capital de las Bahamas, en Nasáu, en el seno del matrimonio compuesto por Marjorie y Wendell Stuart. El padre de Wellington era un cantante muy popular entre los bahameños y el gusto por la música formó parte de la educación que siendo un niño recibió en el hogar familiar. Desde su más tierna infancia también convivió con un sentimiento: cuando se miraba al espejo veía a una chica atrapada en el cuerpo de un chico. Tal era su convicción con su identidad de género que en el mundo de la canción inició su carrera como artista travestido.

En este punto de su vida comenzó una relación sentimental con un hombre con el que se casó en las Cataratas del Niágara y que presuntamente le acabó financiando una operación de cambio de sexo. Ese día murió Wellington y nació Alexis Houston: la mujer que relanzó su carrera musical asegurando que era familia de Whitney Houston. En la última década, medios de comunicación de todo el mundo, como el New York Post o el Daily Mail, se han venido haciendo eco de la trayectoria de esta cantante transgénero que ha estado marcada por diversos episodios turbios.

Gospel 'con' Whitney

En su perfil de Linkedin se presenta como una cantante y compositora, natural de Nueva Jersey, que a los seis años aprendió a cantar gospel en la iglesia baptista New Hope de Newark. Justo en el mismo templo donde Whitney Houston dio a conocer al mundo su voz angelical cuando solo era una niña, con once añitos. También asegura que sus influencias van del Pop al Jazz y que en su proyecto musical cuenta con colaboraciones de compositores y productores nominados a los Grammy, algunos de los cuales están detrás del éxito de artistas internacionales como Justin Bieber.

LinkedIn

En el año 2001, Alexis lanzó un CD de demostración -titulado ‘All's Well’- aprovechando la historia que no dejaba de circular en torno a ella: era familia de la protagonista de la película ‘El Guardaespaldas’. Unos medios aseguraban que era hermana de la estrella del soul porque su padre, John Houston, mantuvo una relación extramatrimonial con Marjorie, y otros afirmaban que Alexis y Whitney eran primas. Prueba de ello es que el Daily Record de Glasgow se hizo eco de aquel tema musical asegurando que "la corona pop de Whitney Houston está bajo amenaza de su propia prima".

Ascenso mediático imparable

Su ascenso mediático era imparable y meteórico. En 2007 fue invitada al programa The Today Show, que siguen millones de personas a través de la cadena norteamericana de televisión NBC. El matinal por aquel entonces estaba presentado por el afamado Matt Lauer y tres años después de su visita al plató, Alexis Houston tuvo que convocar una rueda de prensa para desmentir que mantuviera una relación sentimental con Lauer. La mujer del presentador no creyó en las explicaciones de la cantante y se acabó divorciando.

Aquella comparecencia de 2010 ante los medios estadounidenses le salió muy cara a Alexis porque con posterioridad, la agencia de noticias AP, desveló que en 1996, antes de someterse a una cirugía para cambiar de sexo, cuando todavía se llamaba Wellington había sido denunciado por Whitney Houston porque supuestamente le estafó a un médico de Nueva York la cantidad de 100.000 dólares afirmando ser primo de la cantante.

Gala benéfica

En medio de la polémica, en ese mismo año 2010, Alexis Houston lanzó su primer single: Change. En Youtube todavía se puede reproducir el tema y el estreno también trajo cola porque entre los comentarios de los internautas hay algunos que aseguran que el tema suena como si la cantante transgénero hubiera grabado presuntamente su voz sobre la de Whitney Houston. Otros denuncian que la persona que canta es otra artista: Felicia Moss.

Alexis Houston, la cantante que asegura ser la hermanasra de Whitney Houston, y César García, policía local de Benicasim.

En este canal tiene otro tema donde canta en acústico y muestra una gran voz. Sin embargo, también hay comentarios que denuncian un presunto plagio. “Esa melodía suena como Te extrañas, oficialmente de Tamia: ella debería demandar”, escribe un internauta. En cualquier caso ninguno de estos escándalos frenó su carrera musical porque acabó publicando su álbum debut: Speak Love-Live Lessons. La tournée promocional la realizo por las televisiones de Reino Unido.

En el matinal de televisión británico This Morning que emite ITV, la artista Alexis Houston fue presentada como la medio-hermana (half-sister) de Whitney Houston. "Tu padre es su padre (Your dad was her dad)”, aseguraron los presentadores mientras la cantante explicaba sonriente y exultante su relación sanguínea con la creadora de auténticos himnos musicales, como I wil always love you. A pesar de que la familia Houston había negado parentesco algo, durante toda la entrevista se muestra segura y afirma que ambas artistas no se veían mucho porque las dos estaban de gira.

La fama de esta cantante transgénero la llevó a actuar en una gala, a beneficio de la organización benéfica del Príncipe Carlos de Inglaterra (The Prince's Trust). También logró comercializar Speak Love-Live Lessons en Amazon. El gigante estadounidense del comercio electrónico vende este trabajo como una autobiografía musical: el CD por 4,95 dólares y la versión MP3 por 9,49 dólares.

La estilista de Will Smith y Halle Berry

A lo largo de la última década ha llevado de cara a la galería una vida de celebrity. Valga como ejemplo que en 2013 presuntamente contrató los servicios del estilista de moda Phillip Bloch que ha trabajado para estrellas de Hollywood, como los actores Will Smith y Halle Berry. Este afamado director de estilo creativo paseó a la supuesta hermana de Whitney Houston por saraos de primer nivel, como la inauguración de la tienda de Dolce & Gabbana en la Quinta Avenida de Nueva York.

Imagen del primer álbum que publicó Alexis Houston bajo el títutlo ‘Speak Love-Live Lessons’ y que se comercializa en Amazon

Tiempo después, Phillip Bloch acabó denunciando a los medios norteamericanos que la Alexis Houston le dejó a deber supuestamente la friolera de 25.000 dólares por los servicios que le prestó para diseñar sus sesiones de fotos para un próximo álbum, su página web y una gira promocional. Después de residir en Nueva York, Londres y Canadá, Alexis acabó conviviendo con un amigo de su madre en un piso de Benalmádena. Desde la localidad malagueña de la Costa del Sol conoció a su última víctima: César, un policía local que está destinado en la ciudad castellonense de Benicasim.

“Nos conocimos a través de la aplicación Tinder”, relata el agente en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Corría el mes de abril de 2018 y pronto pasaron de mensajearse a quedar para verse en persona. “Nos hacíamos visitas de fin de semana”. César García quedó prendado de la esbelta Alexis Houston: “Me dijo que era guitarrista, pianista y cantante”. Su voz aterciopelada, su espectacular melena rizada y su sonrisa profident pronto convirtieron en insoportable la distancia de 666 kilómetros que separaba al policía de su pareja. De forma que las visitas iniciales de fin de semana dieron paso a estancias que cada vez se iban prolongando más días.

Denuncia falsa

“En septiembre de 2018 se vino a Benicasim para una convivencia esporádica”. Era la gran prueba de fuego para comprobar si el agente y la cantante podían afianzar su relación sentimental conociéndose más a fondo. “Ella cantaba muy bien y me pasó varios vídeos suyos”. Alexis le confesó a César que era la hermanastra de la mujer que había pasado a la historia del soul como La Voz: Whitney Houston.

Una confesión de semejante calibre no hizo otra cosa que espolear el interés de este policía local, de 46 años, por conocer más cosas sobre la trayectoria profesional de su novia y ahí comenzó el fiasco: era una supuesta estafadora. “Empecé a buscar en internet y encontré la supuesta estafa a un médico de Nueva York de 100.000 dólares, pero ella me dijo que eso era una fake news”. El amor que sentía hacia su novia le empujó a darle un voto de confianza que pronto se vio empañado por otras situaciones inexplicables que no pasaron desapercibidas para el olfato policial de este agente: “Vi movimientos extraños como un viaje a Dubai y encontré varios pasaportes en los que aparecía con identidades y edades distintas”.

Tenía un pasaporte de Bahamas, otro de Cánada, incluso de Emiratos Árabes. En unos su edad era 49 años, pero en su permiso de conducir figuraba que tenía 40 años. De forma que César se puso a investigar a su pareja. Tan solo tuvo que navegar un rato por Google para empezar a descubrir numerosas informaciones preocupantes sobre el pasado de Alexis Houston: como que presuntamente se hizo pasar por Robyn Crawford, amiga íntima de Whitney Houston, o que supuestamente no pagó por los servicios de un estilista de Hollywood. “Me puse en contacto con el estilista Phillip Bloch y me confirmó que le había dejado a deber una deuda 25.000 dólares”.

También descubrió que su novia había estado casada hasta en dos ocasiones. “La última vez fue entre 2011 y 2014: logré localizar a su exmarido”. El currículum que le pasó de Alexis fue tan malo que este policía local de Benicasim lo tuvo claro y para evitar problemas optó por comunicarle a su pareja que no quería continuar con la relación sentimental.

- ¿César cómo se lo tomó ella?

- Yo la dejé el 2 de junio y al día siguiente, el 3 de junio, se presentó en el Puesto de la Guardia Civil para denunciarme falsamente por dos episodios de violencia de género que habían ocurrido en mi casa. Lo tenía todo preparado porque a los vecinos les mostró unas fotos suyas en las que aparecía con agresiones: eran las mismas que me enseñó a mi para contarme que se lo hizo una expareja suya.

Este agente que suma una dilatada trayectoria de dos décadas en la Policía Local de Benicasim acabó detenido por falsas agresiones físicas que narró su pareja, como empujones. El juzgado de Violencia sobre la Mujer le impuso medidas cautelares a César mientras que a la presunta víctima, a la sazón la hermanastra postiza de Whitney Houston, le concedió el permiso de residencia en España que en ese momento no tenía porque entró en el país con pasaporte de Canadá.

También le concedió una prestación social de 420 euros mensuales y el usufructo de la vivienda del agente. “Tuve que seguir pagando el alquiler del inmueble, la luz, el agua y el teléfono”, tal y como detalla César. El calvario que sufrió fue personal y profesional porque la Concejalía de Seguridad Ciudadana le retiró el arma, le apartó de las calles y lo destinó a la realización de tareas burocráticas. “En ese tiempo ella también me denunció en julio por un quebrantamiento de la orden de alejamiento que fue falso”.

A lo largo de la instrucción judicial César se enteró de que su exnovia durante el año y dos meses de relación sentimental que mantuvieron le mintió en todo y que ni siquiera se sinceró para contarle que se había sometido a una intervención quirúrgica para cambiar de sexo. “No me lo contó; pero al final eso es lo de menos porque me enteré cuando me había denunciado por falsos malos tratos”.

El abogado Salvador Tena ejerció la defensa de este policía local y el 10 de diciembre su trabajo legal dio sus frutos porque César García fue absuelto por el Juzgado de lo Penal 1 de Castellón. “El juez habla en el fallo de inverosimilitud en el relato de los hechos y expone que no coinciden las manifestaciones que la víctima realizó en el Puesto de la Guardia Civil con las ofrecidas durante la vista oral”, resume el agente con cautela porque la sentencia admite recurso.

- ¿César qué sintió usted al leer el contenido del fallo?

- Recobré la confianza en la Justicia, pero al mismo tiempo me sentí desamparado por no de volverme a mi vida normal y por los errores que tiene esta ley: estoy sin vivienda, con la casa desvalijada, me deniegan el visado para poder trabajar en el extranjero, mi imagen está dañada de manera irreparable y he tenido que afrontar un gasto económico en abogados que nadie te recompensa.

- ¿Entonces todavía no ha podido recuperar su piso de Benicasim?

- No. Estoy esperando una orden judicial, pero puede tardar mucho tiempo. He estado una temporada conviviendo con la familia y ahora estoy pagando el alquiler de otro piso.

- ¿Qué sabe de Alexis Houston la hermanastra falsa de la difunta Whitney Houston?

- Tengo miedo de ella porque esta mujer sigue viviendo en Valencia y no entiendo por qué sigue en mi entorno y no me devuelve las llaves de mi casa.