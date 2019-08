Se acabaron las vacaciones: estas son las aplicaciones que nos harán sobrevivir a septiembre

De izquierda a derecha: Lola Market, Mr Jeff y Gym for less.

Las nuevas tecnologías han llegado a nuestra vida para hacérnosla más fácil -y sobre todo, para quedarse-. Con tan solo apretar un botón te ofrecen la posibilidad de contar con miles de actividades y opciones al alcance de tu mano -literalmente-. A través de un ordenador o de un móvil, con conexión a Internet, se puede llenar la nevera, planificar y estructurar las horas de trabajo, encontrar las mejores recomendaciones y hasta localizar a una persona que se haga cargo de tus mascotas y cuide a tus hijos. Todo esto, con tan solo hacer 'click'.

Todas estas empresas como Mr Jeff, Gym for less, Peoople o Lola Market tienen algo en común: son startups creadas a iniciativa de jóvenes empresarios, que quieren poner solución a los problemas que se encuentran en su día a día. "Nuestra compañía surgió después de que varios consultores observaran cómo su vida se hacía más complicada tras invertir horas en lavar y planchar", explican desde Mr Jeff, una empresa de lavandería a domicilio -y sí, se contrata a través de un click-. También, Gym for less nació ante "la imposibilidad de ir al gimnasio de una manera sencilla", afirma su CEO. Desde EL ESPAÑOL, hemos querido recopilar aquellas aplicaciones móviles -apps- que pueden facilitar la vida con el fin del verano y el comienzo de la temida rutina.

Gym for less o cómo ir fácilmente al gimnasio

Gym for less abrió sus puertas -virtuales- hace cinco años "ante la imposibilidad de ir al gimnasio de manera sencilla". En su aplicación, la número 86 en el ranking de la categoría de 'Salud y forma física', cuenta con una puntuación considerablemente alta. Con un 4.6 sobre 5 y más de 1.500 valoraciones, sus usuarios destacan la facilidad de acudir al gimnasio que desees y en la ciudad que quieres. Justo lo que buscaban sus creadores. "La idea surge cuando los fundadores se empleaban en Groupalia, durante sus viajes de trabajo, no encontraban un centro deportivo al que acudir por días", explica su CEO, Oriol Vinzia. Tras esto, surgió Gym for less. Con una cuota de 49 euros puedes elegir el gimnasio al que deseas ir. Así, sin complicaciones.

Gym for less.

Pero el producto que en su día creó Guillermo Libre ha ido evolucionando, expandiéndose. Ahora, su público está muy definido y enfocado a los trabajadores de las empresas: usuarios urbanos de entre 25 y 40 años y que estén acostumbrados a las nuevas tecnologías. Y ha llegado a distintos puntos de la geografía; con seis nuevas incorporaciones en este último año. Pero, ¿y qué es lo que les hace tan especiales? ¿por qué sus usuarios se decantan por descargar esta aplicación -gratuita, por cierto-? Vinzia lo tiene claro: "Tenemos una tecnología puntera con una red de centros fieles y fiables, lo que es un gran valor añadido".

Puedes elegir entre distintos gimnasios.

También, el CEO de Gym for less sabe por qué su aplicación beneficiaría a sus usuarios tras su vuelta de vacaciones. "Podrán probar varios centros deportivos, encontrar actividades que le gusten y una total libertad para probar cada una de ellas", explica. Además, todos ellos tendrán la posibilidad de ofrecer invitaciones a sus familiares y amigos. La empresa de Libre proporciona a sus usuarios, de forma sencilla, la posibilidad de ejercitarse ante la llegada de la rutina. No hay que perder la oportunidad de poder gozar de la misma forma física que se tenía antes de las vacaciones y los excesos.

Sí, Mr Jeff lava y plancha por ti

Otros jóvenes emprendedores que intentan solucionarnos la vida son los creadores de Mr Jeff. La empresa nació hace más de tres años gracias a la idea de unos consultores. Estos vieron cómo su vida se complicaba -de una manera u otra- con esta tediosa tarea y cómo perdían su tiempo en lavar y planchar. En ese momento, surgió este servicio de lavandería virtual. Con solo dos clicks te permite tener tu ropa limpia. Así de fácil y así de sencillo.

Estos consultores comenzaron con su proyecto en España, pero gracias al éxito, han logrado extenderse a otros países de Latinoamérica y Asia -y ahora cuentan con más de 500 empleados-. "Nuestra principal diferencia es la parte tecnológica", explica Aarón Rodríguez, CMO de Mr Jeff. Porque sí, lo cierto es que este tipo de servicio existe -y desde hace muchos años-. Pero ellos quisieron darle una vuelta a las lavanderías tradicionales, centrifugar su idea y aportar una fórmula más sencilla -sin salir de casa-. Aun así, la empresa cuenta con distintos puntos -8 en Madrid y 2 en Valencia- de lavado tradicional.

Uno de los locales de Mr Jeff.

Su formato también les diferencia. Con una cuota de 40 euros se envía una bolsa de entre 8 y 10 kilos. Son ellos mismos quienes se acercan a la vivienda, recogen el pedido y lo devuelven. Planchado e impecable. "Nosotros ayudamos a nuestros clientes en sus momentos especiales, nuestro objetivo es que luzcan siempre bien", afirma Rodríguez. Y parecer ser que sus usuarios están más que encantados. Con un 4.6 sobre 5 y con casi 1.000 valoraciones, halagan sus servicios.

La empresa enfoca su producto a un público determinado. "Nuestra audiencia son millennials, que ven Netflix y escuchan su música a través de Spotify", cuenta su CMO. Pero, ¿cómo pueden mejorarnos la vida con el final del verano? Sencillo. "Según la opinión de nuestros usuarios, lavar y planchar son tareas que crean muchos conflictos y nosotros les mejoramos su vida de alguna manera”, afirma Aarón Rodríguez.

Las recomendaciones a tus amigos, siempre en Peoople

También, la gente de Peoople busca hacer la vida más sencilla a sus usuarios. ¿Cómo? "Antes, las recomendaciones estaban presentes en listados larguísimos en Internet, ahora, con nuestra app la gente puede unificarlas todas en un solo medio", explica Sergio Alonso, CMO de Peoople. Esa fue la idea de sus fundadores, David y Gonzalo, quienes trataron de digitalizar ese boca a boca tan presente en la sociedad. Buscaron -y encontraron- la manera en que las recomendaciones que se hacían los amigos, en todos los aspectos -tanto restaurantes, lugares o tiendas-, estuvieran al alcance de la mano.

En ese momento, nació Peoople, hace tres años. Los comienzos no fueron fáciles y tardaron un tiempo considerable en hacerse un hueco. Ahora ya son nueve personas en su pequeña oficina de Alonso Martínez (Madrid), pero que siguen con la misma ilusión que el primer día. Y eso se nota.

El equipo de Peoople.

"Nuestra base es la confianza", explica Sergio, "por ello nos fijamos en aquellas personas que transmiten ese sentimiento de bienestar y esos siempre son los amigos". Y ese fue en un primer momento su objetivo. Pero, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el paso del tiempo, comenzaron a observar cómo los usuarios de las redes sociales depositaban su confianza en los -tan famosos- influencers. "Nos dimos cuenta que los jóvenes confiaban tanto o más en una persona con influencia en redes sociales que en sus amigos", comenta Sergio.

Y así fue como la pequeña empresa comenzó a crecer; poniendo su confianza en los influencers. Gracias a ellos -y a su trabajo, claro está- tienen pensado llegar hasta Latinoamérica. "Sabemos que las personas en las que confiamos, tienen seguidores en países como Argentina o México que también quieren hacerse eco de sus recomendaciones", explica el CMO.

La aplicación de Peoople.

Y la pregunta del millón: ¿cómo puede ayudar Peoople con la cuesta de septiembre? Pues desde la empresa lo tienen, también, bastante claro. La clave que proporciona esta app a sus usuarios es poder compartir aquello que te gusta o consumes a un mismo espacio. Este puede ser visto por todas aquellas personas que estén interesadas. Fácil. La app se sitúa en el pódium de descargas, colocándose la número cuatro dentro de la categoría de 'Estilo de vida'. Además, tiene un 4.7 sobre 5. Nada mal.

Lola Market o Wetaca te echan una mano con la comida

Con la ropa limpia, en forma y las recomendaciones ordenadas, le toca al turno a una de las tareas más complicadas de organizar en una casa y una de las cuestiones más preguntadas: "¿Qué hay para comer?". Pues bien, con las nuevas tecnologías, también se han desarrollado nuevas maneras de mantener tu nevera -y tu estómago- llena. Lola Market da la posibilidad de recibir en casa la compra en tan solo una hora. Y sí, se puede pedir de todo y de distintos supermercados. Comodidad en estado puro. Presumen de tener un shopper -o una atención personalizada- quien hace la compra por ti. Elige según tus gustos y preferencias.

La página web de Lola Market.

Otra nueva empresa que está creando furor entre los más jóvenes y que te ayuda con la planificación de los almuerzos es Wetaca. A través de su página web se pueden adquirir diversos platos, meticulosamente preparados y emplatados, que hacen las delicias de cualquier foodie. El precio es bastante económico y rondan los seis euros. Entre ellos, nos encontramos con arroz meloso de pollo y verduras, pechuga moruna con couscous hasta bonito a la brasa con escabeche. Todos pueden ser acompañados por cualquier guarnición y poner el broche final con alguno de sus postres.

¿Y qué hago con los niños?

Otras aplicaciones como Yoopies o Gudog proporcionan ayuda a sus usuarios para cuidar a sus hijos y a sus mascotas. La primera de ellas, encuentra a una persona de confianza que se hace cargo de los más pequeños de la casa. Con tan solo un click, y especificando el lugar de residencia, pone en contacto con au pairs, canguros y cuidadores y cuidadoras de niños. Por su parte, Gudog se anuncia como una alternativa a las residencias caninas. Una manera más cercana y personal. Ofrecen la posibilidad de que un cuidador experimentado pasee a las mascotas, además de servicio veterinario.

Con Passporter podrás planear tus próximos viajes

Y si eres una persona nostálgica, de esas que cuando ponen un pie en su ciudad ya está echando de menos sus días de descanso, Passporter es para ti. A Diego y Andrea se les ocurrió la idea después de uno de sus viajes: "Tenías que consultar múltiples plataformas para encontrar contenido auténtico que nos permitiera conocer los destinos como verdaderos locales". Así fue como estos jóvenes fueron dando forma a su nuevo proyecto. ¿Su deseo? Aglutinar en una sola aplicación móvil todo el proceso de un viaje: "inspirar, reservar, viajar y compartir".

La aplicación de Passporter.

A día de hoy, gozan de 430.000 experiencias replicables, 150.000 viajes, 2.200 destinos en los que poder explorar. Y saben la clave de su éxito. "Sin duda, el valor diferencial de Passporter es su modelo 360 grados, es decir, recoge el contenido de los usuarios para mostrarlo de una manera sencilla e intuitiva para que puedan usarlo durante todo el proceso del viaje. Primero, cuando lo están planificando ya que se guardan las fotos de los destinos que les interesen. Después, cuando están reservando su viaje a través de los links de las recomendaciones de otros usuarios. También durante el viaje, para consultar en tiempo real lugares qué visitar. Y finalmente, durante o después del viaje para compartir la experiencia con otros viajeros para que también puedan disfrutar de esas experiencias", explica Diego, cofundador y CEO.

En definitiva, tanto Gym for less, como Yoopies, hasta Wetaca y pasando por Peoople hacen que la vuelta a la rutina sea menos complicada. Permiten que las tareas básicas, que muchas veces ocupan gran parte de nuestras preocupaciones, queden totalmente cubiertas. Además, a través de una manera sencilla, práctica y rápida. Tres palabras que mueven la sociedad moderna.