El padre de 'Juanín', que tuvo que huir de Aranjuez, reniega de su hijo: "Que lo hubiesen matado a él"

El padre de 'Juanín', el hombre acusado de matar a tiros a dos de sus cuñadas y de herir gravemente a su suegra en Aranjuez el pasado 9 de junio, hubiera preferido que matasen a su hijo en lugar de todo lo que ha ocurrido. "Yo me hubiera quedado en mi casa y mis hijos igual", considera.

En una confesión a la que ha tenido acceso el programa Espejo Público, el padre de Juan Mendoza, alias 'Juanín', se ha desmarcado por completo de él; incluso ha llegado a culparle del calvario que están atravesando tanto él como su familia. "Nos hemos tenido que ir porque está el asunto muy mal. Hemos perdido nuestras casas, estamos pasando fatigas", ha explicado al programa.

Después de que 'Juanín' matase a tiros tato a Liset como a Montse y de que fuese detenido, la familia del presunto asesino tuvo que abandonar Aranjuez para esconderse de las constantes amenazas de muerte que están recibiendo. Los Fernández (familia de las dos mujeres asesinadas) parecen continuar con la idea de cobrarse su venganza a pesar de que, tras los respectivos entierros, los ánimos están algo más calmados.

Y con ese mismo ánimo, el padre de 'Juanín' ha querido marcar distancias respecto al presunto asesino, enterrar el hacha de guerra y regresar a la normalidad. Ha admitido de manera pública que cree en su culpabilidad. "Era un drogadicto, nosotros no queríamos saber nada de él. El lo ha hecho y que lo pague". También, su padre ha negado cualquier contacto entre él y su hijo, de quien dice "no saber nada". "Yo de momento ni he hablado con él, no quiero saber nada de él porque nos ha truncado la vida".

Por ello, pide que se haga justicia y que puedan olvidarse de este asunto. "Que cumpla lo que tenga que cumplir, ni más ni menos".

Mientras tanto, 'Juanín' permanece recluido en el Centro Penitenciario Madrid III de Valdemoro después de que la jueza impusiera para él prisión comunicada y sin fianza. Y, al contrario de la conducta que ha adoptado su familia, él no parece arrepentido de todo lo ocurrido.