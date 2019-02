El valor de la tendera embarazada al enfrentarse a una panda de CDR encapuchados

Una empleada, durante la huelga general convocada en Cataluña, ha arremetido contra los CDR (Comité de Defensa de la República) por instarla a cerrar su local. Ella, en la puerta, dirigiéndose a los manifestantes, les ha explicado por qué trabaja. “Estoy embarazada. Aquí termina su derecho. Vosotros no me pagáis el alquiler. A mí Yoigo no me paga si yo cierro la tienda. Yo apoyo su causa, pero no así. Aquí pierden el derecho”, les ha recriminado, ante su insistencia.

Ella es una de las muchas personas que han decidido no seguir la huelga general prevista en Cataluña. Aun así, la Intersindical-CSC y la USTEC consideran que tiene "una alta incidencia" que es muy perceptible en sectores como el de la enseñanza y el sanitario, y han destacado el "impacto" que tiene en el tránsito y en los mercados municipales.

El portavoz de la Intersindical-CSS, Sergi Perelló, ha indicado al comienzo de la concentración realizada en la plaza Universidad de Barcelona que los convocantes de la huelga están "satisfechos de cómo transcurre hasta ahora".

"Queremos destacar que el volumen del tráfico en el área metropolitana ha bajado un 11,4 por ciento, lo que es bastante tomando como punto de referencia la huelgageneral del año 2012, que fue convocada por CCOO y UGT y que fue de un 12 por ciento", ha apuntado.

Según Perelló, "hay un amplio seguimiento en las universidades, en la sanidad pública, en mercados municipales, en medios de comunicación, o en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) donde sabemos que ha habido un 25 por ciento de seguimiento".

Aunque en Mercabarna no se han cortado los accesos "se ha producido un descenso del 15 por ciento del consumo -ha añadido-, y nos faltan todavía datos sobre cuál ha sido el impacto en consumo energético".

Sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra a lo largo de la mañana, la Intersindical-CSC ha criticado: "No nos parece correcta, porque en algunos lugares han actuado en contra del derecho de manifestación".

Perelló ha hecho un llamamiento "a seguir participando en la huelga y a acudir a la manifestación prevista en Barcelona a las 18 horas" y ha asegurado que su sindicato ofrecerá datos más precisos del seguimiento de la huelga en las próximas horas.

En el parlamento posterior hecho desde el escenario, Perelló ha exclamado: "Nos tratan como a una colonia nos quieren sentados y arrodillados. ¡Pero no somos una colonia!".

Según el portavoz nacional de USTEC, Ramon Font, la incidencia "ha sido muy alta en el sistema educativo, por encima incluso de la huelga que tuvimos el pasado 8 de noviembre de 2017, que fue secundada por unos 30.000 docentes en la pública y 6.000 en la privada".

"En la enseñanza secundaria, en los institutos, hemos visto que la huelga de estudiantes ha sido muy secundada, y que en muchos lugares es superior incluso a la del profesorado", ha precisado, antes de apuntar como porcentaje global de seguimiento aproximado de un 50 por ciento.

Desde el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), su portavoz nacional, Laia Casas, ha afirmado que la huelga "ha tenido un éxito rotundo en el sector estudiantil, que nosotros creemos que está próximo al 100 por cien en las universidades, en una jornada de protesta contra el Estado español por la grave vulneración de derechos políticos y sociales".