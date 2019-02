“¿Mi colega se mató? Que se joda”: el herido de un accidente sobre otro amigo fallecido en Tenerife

El pasado 3 de febrero tuvo lugar un brutal accidente en la carretera TF-13 de Santa Cruz de Tenerife. Se saldó con la muerte de una persona y cuatro heridos. Un hecho cuyas heridas se han reabierto este lunes con los desafortunados comentarios de uno de los heridos, fardando de la subvención que recibirá y sin consideración hacia la persona fallecida, que conducía el coche en el que iba el herido.

En un vídeo en Instagram, el joven presumía de que tenía derecho a la indemnización por el accidente "más los 400 euros que me van a pagar, así que a vivir del cuento hermano. Ya después me busco un trabajo de tres horitas cobrando un sueldo de 300 euros y algo, más los 400 y pico y ya es un sueldo fijo", ha asegurado el herido según ha recogido el diario La Provincia.

Uno de sus seguidores en la red social le ha afeado la actitud y le comentó que debería cortarse y le recordó le hecho de que uno de sus amigos estaba muerto y el otro en coma. "Mi colega, me suda la polla si está muerto, así de claro te lo digo", ha dicho. "Me alegro de lo que he hecho yo y de lo que he aguantado yo. ¿Aquel se mató? pues que se joda, hermano. Nadie le dijo que adelantara en la curva de mierda esa", ha añadido.

Ante los achaques que se le han hecho, él ha sacado pecho: "A ver quién me dice algo a mí, a ver quién tiene dos pelotas de decirme algo en la calle. Tengo costillas rotas pero reparto hostias como panes". "Panda de maricones de mierda, que se ponen a hablar. Deja que me vean la cara a ver qué van a hablar", ha añadido.

El joven ha comentado todo esto todavía con las heridas del accidente. Sin embargo, él fue el afortunado. Un amigo suyo sigue sin salir del coma y otro falleció. Pero el joven no muestra ningún tipo de educación ni respeto.