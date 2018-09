Un alcalde del PSOE se disfraza de sacerdote para oficiar la boda de un familiar

No hay nadie en Ayna (Albacete) que no conozca a Emiliano Rodríguez Moreno. Esto no es de extrañar: es un pequeño pueblo manchego de apenas 700 habitantes del que Emiliano lleva más de 10 años siendo alcalde. Nunca ha llamado la atención hasta ahora, cuando se han filtrado unas imágenes del edil del PSOE oficiando "una pseudo boda civil" vestido de cura, sin serlo. Las quejas en redes sociales no se han hecho esperar.

Julián Ros, un sacerdote de la diócesis de Albacete, fue el encargado de publicar las fotos de la celebración. En el texto que las acompaña, el religioso aprovechó para verbalizar su descontento: "Como sacerdote protesto enérgicamente. Por favor, respete mi Fe". En las imágenes se veía a unas 30 personas congregadas al pie de una montaña, en una zona ajardinada. La reunión está presidida por un gran arco de medio punto realizado con telas blancas. Alguien con el atuendo clásico de un cura se enfrenta al público.

Un sobrio traje negro bajo una sotana azabache, alzacuellos blanco, un enorme crucifijo dorado a la altura del pecho y la Biblia entre las manos. Así decidió vestirse Emiliano Rodríguez para oficiar una boda. Tras la negativa reacción de los usuarios de redes sociales, el político ha dado explicaciones al periódico local La Tribuna de Albacete que las fotos difundidas no se corresponden con ninguna ceremonia oficial, sino con un "acto familiar y privado" en un "recinto particular".

El socialista, que ya lleva tres legislaturas al frente del Ayuntamiento de Ayna, ha recalcado que nunca "hubo intención de ofender a nadie". Unas explicaciones que han llegado tarde. Un usuario de Twitter le acusaba de "escarnio y burla a la religión católica y a los católicos", a la vez que exigía que se disculpase públicamente.

Emilano Rodríguez Moreno es uno de los políticos más cercanos al actual Presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha: el también socialista Emiliano García-Page, quien tampoco se ha pronunciado al respecto de las fotos de la polémica.