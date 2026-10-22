La infancia y la adolescencia, en el foco del Plan de Salud Mental de Galicia: "Los trastornos de conducta alimentaria cada vez aparecen antes"

La Xunta de Galicia aprobó el pasado mes de septiembre su nuevo Plan de Saúde Mental 2026-2030 con un presupuesto de 177 millones de euros y la incorporación de 357 profesionales en cuatro años. La estrategia pone el foco en la población más vulnerable, como la infantojuvenil, y en atajar problemas como las adicciones. Almudena Díaz, subdirectora de Atención á Saúde Mental do Servizo Galego de Saúde, y Manuel Arrojo, coordinador asistencial de la subdirección, desgranan qué supondrá este proyecto y ponen el foco en cuestiones como los trastornos de la conducta alimentaria "que cada vez aparecen antes".

El plan, que se vertebra sobre varias líneas estratégicas como la atención a trastornos graves, la salud mental en edades avanzadas, los programas monográficos o los trastornos adictivos, se centra también en mejorar la atención a niños y adolescentes.

"Trabajamos con el fin de que los problemas de salud mental no cronifiquen y no vayan a más", apunta al respecto Díaz.

Hoy en día, apunta Arrojo, hay una especialidad en este sector de la población que no existía anteriormente. "Ese cambio obliga a hacer otros cambios en cadena", apunta. Hasta ahora, la atención a niños y adolescentes se quedaba en los 16 años, pero ahora se extiende hasta los 18 años con el horizonte puesto en el 2030.

¿Qué implica? "De los 16 a los 18 aparecen trastornos mentales que no son tan frecuentes en edades tempranas, así que vamos a incorporar patología grave y, por otro lado, nos obliga a cambiar los servicios de atención a la infancia y a la adolescencia en toda Galicia para dar respuesta a esto", detalla Arrojo.

Díaz añade que esto es especialmente importante en el tratamiento de jóvenes con trastorno del espectro autista, ya que "continuar con sus profesionales a esas edades es muy importante. Es un acompañamiento y no el soltarlos y pasarlos directamente al psiquiatra de adultos. La idea es que esa transición se produzca de manera más gradual y adecuada para que el paciente no se sienta abandonado de manera prematura".

La fase de transición se extendería en los trastornos graves más allá de los 18 años a través de grupos de coordinación.

"Una atención con hospitales de día creemos que es lo más adecuado para tratar trastornos de conducta y trastornos generalizados de ansiedad" Almudena Díaz, subdirectora de Atención á Saúde Mental do Servizo Galego de Saúde

El plan aborda asimismo la creación de unidades de hospitalización de la infancia y adolescencia. Actualmente hay una en Vigo con 11 camas y otra en Santiago con 6. Poco a poco, estas se extenderán a otras áreas sanitarias. La próxima será en A Coruña, prevista para el año que viene.

En cuanto a los trastornos que afectan a niños y adolescentes, Díaz resalta los relacionados con la conducta alimentaria.

"Cada vez están apareciendo antes", comenta. Por eso, también está prevista la apertura de una nueva unidad en Vigo para la zona sur.

Estas unidades se complementarán con la próxima inauguración a principios del 2027 de un hospital de día infantojuvenil en Ferrol. Más adelante habrá otro en Ourense.

"Una atención con hospitales de día creemos que es lo más adecuado para tratar trastornos de conducta y trastornos generalizados de ansiedad", continúa la subdirectora de Atención á Saúde Mental do Servizo Galego de Saúde, incidiendo en que "vivimos en una sociedad muy competitiva y con unas redes sociales que acaban provocando inseguridades y patologías de este tipo".

Trabajar en la prevención

Precisamente con las redes sociales también están relacionadas nuevas adicciones.

"Cuando aparecen estas adicciones se tarda un tiempo en saber cuál es la repercusión", reconoce el coordinador asistencial.

Para atajarlas, resalta la importancia de regular el acceso a las redes sociales a unas determinadas edades y aumentar los esfuerzos en la sensibilización de la población ante este problema.

Otra adicción frecuente entre la gente joven es la del cannabis, "una sustancia potencialmente mucho más peligrosa de lo que la gente se cree, sobre todo para la aparición de trastornos mentales", y el doctor también destaca que desde la pandemia de Covid del 2020 ha habido "un punto de inflexión y aparecen otras manifestaciones en patologías de la infancia y adolescencia que no eran tan frecuentes, como las autolesiones o conductas suicidas. Es muy importante vigilar bien esto".

"Desde hace mucho tiempo la salud mental es una de las causas fundamentales de las bajas laborales" Manuel Arrojo, coordinador asistencial de la subdirección

En el ámbito del tratamiento de adicciones, el doctor Arrojo recuerda que la incorporación al Sergas de las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia contribuirá a que la atención sea más homogénea y esté reforzada en todas las áreas sanitarias.

La soledad no deseada

En la salud mental, los factores acostumbran a ser múltiples. Muchos problemas del día a día pueden desembocar en enfermedades de salud mental.

En esta línea, Manuel Arrojo explica que "desde hace mucho tiempo la salud mental es una de las causas fundamentales de las bajas laborales"

Almudena Díaz pone el foco en la soledad no deseada, que se está contemplando "en el nuevo plan estratégico como un aspecto a detectar dentro de los servicios de la Atención Primaria". La soledad es, junto con otro cúmulo de factores de nuestra vida, una de las principales causas que hay detrás de una enfermedad mental.

Estos factores múltiples pueden contribuir al desarrollo de patologías como la esquizofrenia o la depresión, combinados con factores genéticos y biológicos.

Atraer talento

Ambos profesionales coinciden en la importancia de convertir a Galicia en una comunidad atractiva para los profesionales de la salud mental.

Díaz expone que "una de las principales preocupaciones es contar con los profesionales que necesitamos" en un contexto de mucha movilidad entre comunidades autónomas en la que la gallega quiere "ser atractiva con plazas en propiedad y no contratos temporales".

En total habrá 357 nuevas plazas en los próximos cuatro años, 101 de ellas en 2027.

Arrojo explica por su parte que para determinar las cifras, "hicimos un estudio en función de la gente que acababa las especialidades, el personal disponible y el personal que se iba a formar a lo largo de este periodo y hemos hecho el ajuste en base a esos números".

A esto añade la importancia de la incorporación de psicólogos clínicos en la Atención Primaria —que también será objeto de reforma—, con 28 ya incluidos y 50 para el año 2030.

Prevención

En todo caso, la prevención se perfila como uno de los ejes clave a trabajar desde este nuevo plan.

Dentro de ella, se está desarrollando una vigilancia epidemiológica sobre la conducta suicida en España, en la cual Galicia es una de las comunidades que participa. "Eso nos permitirá analizar factores de protección y de riesgo en los que se podrá trabajar dentro de la vigencia del plan", señala Díaz.

El próximo año, Sanidade extenderá este estudio entre la población gallega ampliando la muestra para saber "cómo está nuestra población gallega a día de hoy después del Covid y ajustar las políticas a desarrollar".

También destaca la importancia de incidir en la prevención más allá del ámbito sanitario, actuando en otros como el educativo o el cultural.

Un ejemplo es el Programa YAM, centrado en la promoción de la salud mental y la prevención de la conducta suicida en las escuelas. El proyecto ha sido reconocido a nivel europeo en el Foro de Innovación Social 2026.

La directora general de Atención a la Salud Mental afirma que "la prevención en otros entornos es clave para no patologizar la enfermedad mental. El malestar de la vida está ahí. Hay veces en las que la vida es dura y hay que afrontarla. Hay que ser resiliente y empático".

"Sin salud mental no hay salud plena, por lo que la prevención es muy importante", concluye Almudena Díaz.