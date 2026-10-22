La gripe en Galicia sigue en nivel basal: se venden menos antigripales, aunque aumentan los casos

La incidencia de la gripe sigue en aumento en Galicia, aunque la venta de antigripales ha disminuido en las farmacias gallegas. Así se desprende del informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la semana que terminó el pasado 18 de octubre.

La tasa de dispensación de antigripales en las farmacias descendió un 19% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 21,9%, tal y como informan las oficinas de farmacia integradas en la red centinela impulsada por la Xunta.

La tasa de consultas por gripe, sin embargo, aumentó un 10,2% respecto a la semana pasada y se situó en 13,2 consultas por 100.000 habitantes. La incidencia se mantiene una semana más en nivel basal.

El incremento se produjo en los grupos de edad de 5 a 19 años, de 20 a 59 y de 60 a 79, aunque las mayores tasas se observan en el primero de ellos. Respecto a las áreas sanitarias, la incidencia es mayor en la de Lugo.

Las consultas por coronavirus, por otro lado, descendieron un 22,4%, pasando de 27,7 a 21,5 consultas por cada 100.000 habitantes.

Esta reducción se observó en todos los grupos de edad, aunque el que registró más consultas fue el de mayores de 80 años, con 38,7 por cada 100.000 habitantes.

La tasa de consultas descendió en todas las áreas sanitarias excepto en el área de Pontevedra y el Salnés. El área con la tasa más elevada fue la de Ourense, con 30,1 consultas por 100.000 habitantes.

Patógeno confirmado

El número de ingresos por gripe notificados hasta la semana que finalizó el 18 de octubre es de 89 personas, todas ellas con virus del tipo A.

En la semana 42, la tasa de ingresos fue de 1,3 por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la de la semana anterior. El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años, con 9,4 ingresos por 100.000 habitantes, mientras que el área más afectada fue la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, con ocho ingresos por 100.000 habitantes.

La tasa de ingresos por coronavirus, por otro lado, descendió de 5,9 a 5,4 ingresos por 100.000 habitantes. Aunque se mantuvo estable en todos los grupos de edad, el número más elevado de hospitalizaciones se registró entre los mayores de 80 años, con 31 ingresos por 100.000 habitantes.

Respecto a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos solo aumentó en las áreas de A Coruña e Cee; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; y Pontevedra e o Salnés. Las áreas con las tasas más elevadas fueron la de Lugo y Ourense con 7,7 y 7,5 ingresos por 100.000 habitantes respectivamente.

La positividad del virus de Covid-19, por otro lado, fue del 17,6%, lo que supone un descenso respecto de la semana anterior (20,3%).