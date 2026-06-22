Las recomendaciones para no quemarse en San Juan en A Coruña: de no prender papel a llevar ropa ajustada

Una persona salta una hoguera en la noche de San Juan de 2022 en A Coruña. M. Dylan – Europa Press

No hay noche de San Juan sin las hogueras pero, aunque saltarlas sirva para librarse del meigallo, lo más importante es hacerlo siempre extremando las precauciones. En la antesala a la gran fiesta de A Coruña, la Unidad de Quemados del CHUAC ha difundido una serie de recomendaciones para que la fiesta de la Noite Meiga se desarrolle sin sustos.

Desde el hospital de A Coruña recuerdan que las "consecuencias estéticas e funcionais destas feridas son, ás veces, para toda a vida". Por eso, insisten en la importancia de reducir riesgos a través de la prevención y la concienciación.

Ante la combinación de las hogueras, las imprudencias y un consumo irresponsable de alcohol, la Unidad de Quemados ha señalado las recomendaciones básicas.

Qué hacer al encender la hoguera

A la hora de encender la hoguera, es importante no prenderla con líquidos inflamables como gasolina o alcohol y, a la hora de recoger el material para montarla, hay que tener en cuenta su combustibilidad y toxicidad. Por eso, no se deben prender ruedas de coche o piezas de PVC y se debe optar por materiales como la madera. En las playas de A Coruña o de Oleiros, los concellos serán los encargados de repartirla.

Además, en caso de que la hoguera se haga fuera de las playas, estas no deberán estar a menos de 15 metros de coches o edificios y no se pueden colocar bajo una línea eléctrica.

Una vez encendida, no se deben prender ni papeles ni tejidos, ya que podrían salir volando, ni tampoco se debe utilizar sprays, bidones o mecheros, ya que podrían explotar.

Por otra parte, es necesario dejar siempre sitio para un posible acceso de los vehículos de emergencia y, cuando se acabe la fiesta, la hoguera debe quedar bien apagada, por ejemplo, echándole arena, para evitar que el fuego pueda reavivarse.

Cómo disfrutar de las hogueras

Mientras la hoguera esté prendida, desde la Unidad de Quemados recuerdan la importancia de tener vigilados a niños y niñas y no acercarse mucho al fuego para evitar que las chispas incendien la ropa.

Asimismo, no se debe jugar ni correr cerca de la hoguera y, en caso de saltarla, hay varias recomendaciones.

La primera es el uso de ropa ajustada y preferiblemente de algodón, como pantalones vaqueros, además de llevar calzado cerrado y sin tacón. Por otra parte, hay que tener en cuenta el perímetro de la hoguera o su altura, además del estado en el que se encuentra la persona, especialmente si ha consumido bebidas alcohólicas.

Además, no se puede saltar llevando a nadie en colo o en brazos. Desde el hospital insisten en que, en caso de que se vea a una persona con la intención de saltar pero que no se encuentre en condiciones de hacerlo, se le convenza para no saltar.

Qué hacer en caso de quemaduras

En caso de que, pese a las precauciones, se llegue a sufrir una quemadura, lo primero que hay que hacer es echar agua dulce para enfriarla, cubrir la herida con un paño limpio y acudir al punto sanitario más próximo.

Si la quemadura es extensa, se debe enfriar por poco tiempo por el riesgo de hipotermia y envolver al afectado con una sábana limpia y una manta y acudir cuanto antes a un centro sanitario.

En ningún caso se debe poner crema, pomadas, desinfectantes o ungüentos.

Si lo que se quema es la ropa, no se debe correr. En este caso hay que tirarse al suelo y rodar, cubriendo la cara con las manos. Antes de quitar la prenda, hay que asegurarse de que está apagada y evitar quitarla por la cabeza.

Además, si se está auxiliando a una persona quemada, se debe apagar el fuego cubriéndolo con una prenda fuerte como una cazadora y no echar tierra.

En todo caso, desde el hospital recuerdan que el 112 está disponible en todo momento, incluso sin cobertura o en un móvil apagado, para atender cualquier emergencia.