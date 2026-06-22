Quirónsalud abre en la plaza de Vigo de A Coruña su nuevo centro médico

Centro Médico de Quirónsalud en la plaza de Vigo, en A Coruña Cedida

El Centro Médico Quirónsalud A Coruña abre este lunes sus puertas en una nueva ubicación, en la céntrica calle Federico Tapia 45-47, junto a la Plaza de Vigo.

El Centro Médico Quirónsalud A Coruña ofrece en la actualidad diecisiete especialidades médicas: Alergología; Angiología y Cirugía Vascular; Cardiología; Cirugía General; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Cirugía Plástica; Dermatología; Endocrinología; Medicina de Familia; Medicina Interna; Neurología; Pediatría; Psicología; Psicopedagogía; Psiquiatría, Reumatología y Urología.

Además, el centro dispone de Laboratorio de Análisis Clínicos, Radiología Convencional, Sala de Ecografía y Densitometría. El horario del centro es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.

El Centro Médico Quirónsalud A Coruña abre este nuevo espacio con el objetivo de acercar la atención sanitaria a la ciudad y seguir consolidándose como referente en el cuidado de la salud.

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta además con otros dos centros en la ciudad. Por un lado, el Hospital Quirónsalud A Coruña, un centro médico-quirúrgico de referencia, situado a la vanguardia de la tecnología médica en Galicia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de múltiples patologías. En la actualidad, destaca como uno de los hospitales más avanzados de la comunidad gallega en determinadas especialidades médicas y quirúrgicas, al tiempo que ofrece una amplia cobertura asistencial a distintas zonas de su entorno.

Por otro lado, el grupo dispone del Instituto Oftalmológico Quirónsalud A Coruña, un centro integral especializado en salud visual que presta atención médico-quirúrgica a todo tipo de patologías oculares.

Con estos tres centros, Quirónsalud refuerza su presencia en la ciudad y se consolida como un referente en la prestación de servicios sanitarios privados en A Coruña.