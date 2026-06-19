Más de 170 adolescentes de A Coruña participan en una jornada sobre salud mental y hábitos saludables

La salud mental, el descanso, la alimentación o el uso del móvil fueron algunos de los temas que centraron este viernes el encuentro Stay Healthy organizado por la Fundación Quirónsalud en A Coruña. La iniciativa reunió en ExpoCoruña a 177 estudiantes de entre 13 y 16 años procedentes de los colegios Marista Cristo Rey e Internacional de Eirís, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y ofrecer herramientas para el bienestar emocional.

La jornada contó con la participación de profesionales del Hospital Quirónsalud A Coruña y combinó ponencias, espacios de diálogo y talleres prácticos sobre sueño, nutrición, salud digital y prevención de adicciones.

La gerente de la Fundación Quirónsalud, Teresa Álvarez Perdices, destacó durante la apertura la importancia de crear espacios de confianza para los jóvenes. "Cuidar de la salud no es solo cuidar el cuerpo sino también de la mente. Es importante que los adolescentes puedan hablar abiertamente de cómo se sienten y que entiendan que están acompañados en este proceso", señaló.

Según recordó la fundación, el informe El estado de la infancia en la Unión Europea 2024 elaborado por UNICEF estima que alrededor de 11,2 millones de niños y jóvenes de la Unión Europea presentan algún problema de salud mental y que más de la mitad no busca ayuda. Además, el 41% de los adolescentes considera haber sufrido algún problema de este tipo durante el último año.

La psicóloga del Hospital Quirónsalud A Coruña Pilar Iglesias fue la encargada de impartir una charla centrada en la ansiedad y en las herramientas para gestionar las emociones. Posteriormente, una mesa redonda permitió a los alumnos plantear dudas directamente a especialistas en psicología, nutrición, medicina y enfermería.

Sueño, redes sociales y ejercicio físico

Durante el encuentro se abordaron algunas de las principales preocupaciones de los adolescentes, como la presión por alcanzar determinados estándares académicos, físicos o sociales y el efecto de la comparación constante con modelos idealizados.

Los profesionales también analizaron el impacto del uso del móvil, especialmente antes de dormir, y explicaron cómo los estímulos continuos dificultan el descanso y favorecen conductas de dependencia. En este sentido, incidieron en la importancia de establecer rutinas que faciliten la desconexión y mejoren la calidad del sueño.

Otro de los asuntos tratados fue la relación entre ejercicio físico y bienestar emocional. Los especialistas recordaron que la actividad física contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, mejora el descanso y favorece la autoestima y la confianza personal.

La alimentación fue otro de los ejes de la jornada. Los participantes conocieron cómo las emociones pueden influir en los hábitos nutricionales y la importancia de desarrollar una relación saludable con la comida.

El programa se completó con talleres participativos, un picnic saludable y la elaboración de un mural colaborativo sobre salud mental en el que los estudiantes compartieron sus reflexiones sobre el bienestar emocional.