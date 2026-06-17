Una compresa y un dispositivo de grafeno buscan acelerar el diagnóstico de la endometriosis desde A Coruña

La Universidade da Coruña (UDC) está trabajando en un proyecto europeo, bajo el nombre Sensopad, que busca reducir los tiempos de diagnóstico de la endometriosis a través de una compresa inteligente que analiza el flujo menstrual.

Pese a afectar a una de cada diez mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, la endometriosis es una enfermedad infradiagnosticada y todavía difícil de detectar, con un tiempo medio de diagnóstico de 7 años y medio desde la aparición de los primeros síntomas. En ocasiones, la espera puede alargarse una década.

Por este motivo, el proyecto europeo Sensopad está trabajando en desarrollar un método para acelerar este diagnóstico.

La UDC colabora en él a través del grupo Nanoself del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA).

Una compresa inteligente y un dispositivo de grafeno

El sistema que están investigando combina dos tecnologías complementarias.

Una de ellas es una compresa inteligente, capaz de detectar proteínas asociadas a la endometriosis directamente durante la menstruación. Esta servirá para alertar a las mujeres sobre posibles señales de la enfermedad.

La segunda, denominada sensoMFgFET, es un dispositivo portátil basado en grafeno capaz de identificar biomarcadores presentes en las muestras menstruales, con gran sensibilidad.

Sensores para aplicaciones biomédicas

El investigador Ramón y Cajal del CICA Alejandro Criado Fernández es especialista en el diseño de sensores basados en grafeno para aplicaciones biomédicas.

Por eso, el investigador vinculado a la UDC es el encargado de desarrollar el sensoMFgFET.

El dispositivo emplea transistores de efecto de campo modificados químicamente para reconocer biomarcadores específicos de la endometriosis y transformarlos a su vez en una señal eléctrica medible.

Esto es posible gracias a la sensibilidad del grafeno, lo que permitiría además detectar indicios en fases muy iniciales haciéndolo mediante procesos no invasivos.

Como experiencia previa, Criado ha trabajado ya en el proyecto FLUFET, centrado en el desarrollo de sensores avanzados para la detección de virus conocidos y emergentes.

Este proyecto del que forma parte la UDC busca ofrecer herramientas para orientar a las pacientes hacia una evaluación clínica especializada, no sustituir el diagnóstico médico. Así, el grupo investigador espera contribuir a la detección temprana de la endometriosis y su consecuente mejora en la calidad de vida de más de 190 millones de mujeres afectadas por esta enfermedad en todo el mundo.