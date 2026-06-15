La huelga de médicos en Galicia será indefinida después del verano

La huelga de médicos que tiene lugar en toda España esta semana —y que en Galicia está teniendo este lunes un seguimiento de más del 15%— tendrá carácter indefinido después del verano.

El sindicato O'Mega ha confirmado la convocatoria en Galicia, uniéndose a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), todos ellos miembros del Comité de Huelga.

Los profesionales rechazan la modificación del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad y demandan la creación de un marco normativo propio.

"Ante la ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales, el nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora y el empeño del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto, las organizaciones sindicales han decidido escalar en las movilizaciones, y convocarán una huelga indefinida tras los meses de verano", explican desde O'Mega en un comunicado.

Sobre los propios meses estivales, recuerdan que este periodo acrecienta las complicaciones que sufren las plantillas médicas por la falta de suplentes y una mayor sobrecarga.

En este contexto, el paro será indefinido en septiembre si a lo largo de esta semana el Ministerio de Sanidad no introduce ningún cambio. Además de la huelga, este lunes ha tenido lugar un concentración en Madrid.

Con estas protestas, los médicos reivindican la creación de un Estatuto Propio acorde, según detalla, a "su formación y responsabilidad". Demandan también un ámbito de negociación específico con garantías judiciales reales, una jornada de 35 horas con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable para la jubilación, una clasificación profesional acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones.

"Durante estos meses el Comité de Huelga ha mantenido su mano tendida al diálogo con el ministerio y ha solicitado reuniones tanto con los grupos políticos con representación parlamentaria como con los responsables del resto de carteras afectadas por la norma que se está modificando (Hacienda, Trabajo y Función Pública), sin que ninguna de las reivindicaciones hayan sido atendidas", mantiene.

O'Mega y el resto de sindicatos muestran además su apoyo a los profesionales que están dejando de llevar a cabo actividades extraordinarias voluntarias y lamenta los problemas que pueda ocasionar la huelga en los pacientes. En este sentido, recuerdan que "el fin último del conflicto es mejorar las condiciones en las que ejercen los profesionales para garantizar la mayor calidad asistencial y la máxima seguridad clínica en el Sistema Nacional de Salud".