La Xunta cifra en un 15,38% el seguimiento de la huelga de médicos en Galicia

Este lunes han arrancado las nuevas jornadas de huelga de médicos a nivel nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, que se prolongarán hasta el viernes 22 de mayo. En Galicia, el paro está secundado por los sindicatos Simega y O´Mega. La Consellería de Sanidade sitúa el seguimiento en el turno de mañana de este lunes en un 15,38 % en los centros sanitarios de la comunidad.

La semana pasada Simega llamaba a todos los médicos, facultativos y MIR del Servizo Galego de Saúde a secundar la cuarta semana de huelga. También, insistían en que el conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad ha provocado ya la suspensión de cientos de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones en todo el país, una situación de la que responsabilizaba directamente a la ministra, Mónica García.

Asimismo, Simega reclama al Sergas que desbloquee una batería de demandas autonómicas pendientes desde hace meses, que, señalan, todavía siguen sin respuesta.

Seguimiento de la huelga en Galicia

Según la Xunta, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 21,41 %. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 11,20 %. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 20,55 %.

En la atención primaria, el seguimiento de la huelga en rechazo al borrador presentado por el Ministerio de Sanidad alcanzó un 2,09 % de participación.

Cifras que dejan en el total de los dos niveles asistenciales un seguimiento del 15,53 %.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 24,27 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 18,95 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 14,85 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 14,86 % en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 20,98 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 21,94 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 26,82 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 5,66 % en el Hospital Público de Cee; el 10,29 % en el Hospital Público de Barbanza; el 8,55 % en el Hospital Público da Mariña; el 10,81 % en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 4,92 % en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,11 % en el Hospital Público de Verín; y el 24,00 % en el Hospital do Salnés.

En lo referido al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña y Cee, 0,27 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 1,27 %; en la de Ferrol, 3,82 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,84 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,12 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 2,90 %; y en la de Vigo, 3,38 %.

Asimismo, la huelga no está teniendo seguimiento en entidades sanitarias como la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Desde Sanidade destacan que el Servicio Gallego de Salud cuenta en la jornada de hoy con la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias.