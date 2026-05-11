La demanda al alza del entrenamiento personal en A Coruña: "Hay más conciencia por cuidar la salud"

Una usuaria levanta pesas con ayuda de un monitor en el centro de entrenamiento personal JK. Quincemil

Los informes de licencias municipales de obra que cada dos semanas se aprueban en la Junta de Gobierno Local recogen desde hace uno o dos años un nuevo uso en bajos comerciales de A Coruña sin actividad: su conversión en gimnasios. En los últimos meses han abierto dos en Monte Alto, por ejemplo, donde se acaba de conceder otro permiso similar.

Estos locales no son grandes superficies que vayan a explotar conocidas cadenas de gimnasios, sino pequeños centros gestionados por autónomos que entre sus servicios incluyen uno muy demandado en los últimos años y además aconsejado por los profesionales de la salud: el entrenamiento personal.

Es una demanda creciente, la de someterse a ejercicios o actividad física concreta y personalizada, que advierten en la ciudad los responsables de estos nuevos gimnasios. Por razones de salud, para afrontar el tratamiento de una patología o un problema físico, para adelgazar o fortalecer la musculatura, o por la profunda convicción de querer "sentirse mejor consigo mismo".

Fit es una palabra en inglés que entre sus significados están los de encajar o estar en buena forma física. Dos gimnasios coruñeses que abrieron en A Coruña en 2025 tienen este vocablo en su nombre: Terratit Training Studio, en la calle Adelaida Muro, y Marcofit Entrenamiento Personal, en la calle San Roque.

Marco Gion en Marcofit Entrenamiento Personal. Quincemil

Marco Gion, responsable de Marcofit, confirma esa demanda y la atribuye a que la población "es más consciente de que la salud se gana antes de tener que acudir a un centro de salud propiamente dicho". "Las redes sociales", añade, refuerzan la "importancia de hacer ejercicio físico".

"Los fisioterapeutas incorporan el ejercicio como parte más esencial de un tratamiento para sus clientes. Los médicos prescriben receta deportiva. La gente va viendo esto, así surge la demanda, y ante la demanda hay más oferta", explica Gion.

"Los fisioterapeutas incorporan ejercicio físico como parte más esencial de un tratamiento. Los médicos prescriben receta deportiva. La gente lo ve. Así surge la demanda, y ante la demanda, hay más oferta" Marco Gion, propietario de Marcofit Entrenamiento Personal

Curar lesiones, perder peso, prepararse para retomar el deporte tras pasar por el fisio. Es lo que mueve a parte de los usuarios de este centro, con clientes fijos y de los que "entran, se marchan y vuelven", todos, en general, "porque quieren cuidar su salud".

Hábitos, rutina y disciplina

De siete de la mañana a diez de la noche. Este es el horario de Terrafit, que Andreas Ávila, un suizo que lleva cuatro años en A Coruña, abrió en septiembre pasado para ofrecer entrenamientos "más tranquilos", con ejercicios personalizados de forma individual, en pareja o en grupos reducidos.

Ávila, con experiencia previa en una cadena de gimnasios, se trajo a algunos de sus clientes para Terrafit y fue atrayendo a más a su pequeño centro de Adelaida Muro.

Andreas Ávila y una usuaria en Terrafit Training Studio. Quincemil

"Pilates, yoga, entrenamiento personal... La gente se conciencia por tener un control de su salud y cuidar su bienestar, cada persona con su particularidad, con su condición, problemas o patologías físicas. Con cada uno quiero tratar sus hábitos físicos, su rutina y su disciplina", cuenta.

Ejercicio para toda la vida

El entrenamiento personalizado, "con trato cercano", ha sido también una línea de trabajo que han incorporado otros centros de ejercicio físico más tradicionales o veteranos, como JK, en la calle Almirante Mourelle, que empezó su actividad como escuela de judo y kárate en 1978.

"Aquí todos venimos de INEF y hay una ideología que nos marca: que el ejercicio físico nos va a acompañar toda la vida", expone Carlos Seijo, director técnico de JK. "Por eso vemos que una buena educación deportiva debe desarrollarse a largo plazo".

"Cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre y tenemos unas características intrínsecas que no compartimos con nadie. Una lesión puede ser aquí o allá, esa persona puede tener más o menos experiencia deportiva, ha sufrido una enfermedad o no, trabaja sentada todo el día o repite un mismo gesto muchas horas seguidas... Al haber tanta casuística, hacemos un traje a medida", explica.

Seijo percibe que en los últimos años aparecen "como setas" los centros de entrenamiento personal en la ciudad, en parte porque "crece la educación en ejercicio físico" y la "demanda de personalización". "Cuando hablamos de ejercicio es muy importante el tema de la adherencia, que la permite el trabajo individual porque así el ejercicio se adapta a ti, no tú al ejercicio".