La Xunta de Galicia impulsa una tarjeta sanitaria virtual interoperable en toda España

La tarjeta está disponible a través de la aplicación Sergas Móbil

La Consellería de Sanidad ha puesto en funcionamiento una nueva tarjeta sanitaria digital que permitirá a los usuarios identificarse y acceder a servicios sanitarios en cualquier punto del territorio nacional.

Esta iniciativa, alineada con el Real Decreto 922/2024, garantiza que la credencial pueda utilizarse de forma indistinta en todo el sistema sanitario español, tanto en centros de salud como en farmacias.

Disponible ya a través de la aplicación Sergas Móbil, la tarjeta incorpora un código QR que facilita la identificación del paciente en cualquier comunidad autónoma. Este sistema asegura su reconocimiento en los distintos servicios de salud del país.

Además, el nuevo modelo presenta un diseño renovado, más próximo al de la tarjeta física, lo que mejora su identificación visual tanto para profesionales sanitarios como para los propios usuarios.

Una alternativa digital con plena validez

Con esta herramienta, los ciudadanos podrán llevar su tarjeta sanitaria directamente en el teléfono móvil, sin necesidad de utilizar el formato físico. Desde la Consellería de Sanidad se insiste en que ambas versiones tienen la misma validez.

Esto permitirá realizar todas las gestiones habituales dentro del Servicio Gallego de Salud y acceder a la prestación farmacéutica en farmacias de toda España, de manera ágil y segura.