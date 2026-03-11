El PSdeG pide incrementar personal en Urgencias y la Xunta defiende que hay 149 plazas más

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el pleno del Parlamento de Galicia. Xunta de Galicia

La diputada del PSdeG Elena Espinosa ha pedido a la Consellería de Sanidade que incremente los recursos humanos en los servicios de urgencias de Galicia para que "no vuelvan a producirse situaciones de saturación", mientras que el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que a día de hoy hay "149 plazas más" que en 2024 en los servicios de urgencias hospitalarias.

En el marco de una interpelación en la Cámara gallega, Espinosa ha denunciado que la situación "derivó en algunos casos en episodios de saturación" y ha reprochado al responsable de Sanidade que dijese que el sistema "respondió con normalidad y sin incidencias destacables".

En este contexto, ha hecho una llamada "preventiva" al conselleiro, advirtiendo de que el verano está cerca y "será necesario realizar una planificación adecuada".

"Pedimos que no mantenga una actitud de complacencia y tenga un papel de defensa activa de la sanidad pública, que no se refugie en la improvisación permanente", ha aseverado la parlamentaria socialista tras sostener que se trata de "un problema estructural que requiere planificación y respuesta política".

Mejoras salariales de los profesionales sanitarios

A continuación, Gómez Caamaño ha comprometido que cuando tengan preparado el plan de verano lo traerán al Parlamento y, acto seguido, ha reprochado a los socialistas que presenten una interpelación "construida desde el catastrofismo" y "a rebufo del BNG".

"Copian y pegan el relato fabricado del todo mal, que no corresponde a la realidad ni hace justicia al trabajo de los profesionales", ha lamentado.

Aunque ha reconocido que "no todo es perfecto", el conselleiro ha reivindicado que el Gobierno gallego lleva "años trabajando para reforzar la capacidad de las urgencias hospitalarias".

En concreto, poniendo el ejemplo de Vigo, ha expuesto que desde 2016 la actividad en este servicio "aumentó un 35% en 10 años", pasando a atender "120 pacientes más al día". Ante eso, ha detallado, el Sergas "amplió espacios de atención, boxes y reorganizó consultas" y ha apuntado que "a día de hoy hay 149 plazas más de médicos de Urgencias".

También ha puesto en valor la pasada mesa sectorial, en la que se abordó de manera monográfica las necesidades de los servicios de urgencias y donde, tal y como ha señalado, se propuso "volver a analizar a final de año la situación de los recursos humanos y los planes funcionales de este servicio".

"Vamos a analizar y cuando lo tengamos tomaremos las decisiones para las dotaciones de personal; pero, mientras ponemos en marcha otras medidas para mejorar las condiciones retributivas de los profesionales de urgencias", ha afirmado antes de recordar que el Sergas ofreció a los médicos de asistencia hospitalaria "un incremento progresivo del importe que perciben por cada hora de jornada complementaria".

Unas mejoras que, según ha destacado, supondrán una media de 3.560 euros más al año para cada profesional médico de urgencias. "Galicia escucha, negocia y acuerda con los profesionales de la sanidad pública. Estamos dispuestos a negociar con los médicos de urgencias y con todos los médicos", ha manifestado.