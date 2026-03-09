Rueda acusa a O'Mega de querer decidir quién negocia por la Xunta el fin de la huelga médica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó este lunes a los médicos en huelga del sindicato O'Mega de pretender negociar solo con él o con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. "El sindicato convocante pretende marcar quiénes deben ser los interlocutores por parte de la Xunta. No vamos a decir cosas diferentes a las que trasladan los órganos de negociación, que funcionan igual que con los demás sindicatos", señaló.

El titular de la Xunta insistió, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, en que O'Mega no "son el único sindicato" y que el Gobierno gallego se encuentra negociando con otras centrales sindicales. Asimismo, alegó que "cuando un sindicato empieza a decir que no le sirven los interlocutores designados, lo que parece es que tiene pocas ganas de negociar".

El sindicato O'Mega continúa este lunes secundando la huelga indefinida, iniciada el lunes de la semana pasada, tras el fracaso de la última reunión con la Consellería celebrada el jueves. Esta jornada ha tenido, según datos de la Consellería de Sanidade, un seguimiento del 3,88 % en los centros sanitarios de la comunidad gallega durante el turno de mañana. Una cifra que O'Mega eleva a casi un 70% de seguimiento, lo que supone la cancelación de miles de consultas médicas.

Además, suman nuevas medidas de presión ante Sanidade para negociar unas "condiciones laborales dignas", que van desde una manifestación mañana en Vigo hasta la negativa a realizar las conocidas como "peonadas".

Esta última medida, según explican desde el sindicato médico, se trata de "algo similar a horas extraordinarias voluntarias en consultas y cirugías que se realizan por las tardes, a partir de las 15 horas, con pacientes en mejor estado clínico y que permiten reducir las listas de espera".