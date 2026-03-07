Galicia impulsa en Atenas soluciones innovadoras para reducir el impacto ambiental en hospitales

Galicia participó en Atenas en la difusión de la consulta preliminar al mercado del proyecto europeo REHEAL, iniciativa que invertirá 3,5 millones de euros en soluciones innovadoras para minimizar el impacto ambiental de los suministros sanitarios.

La delegación gallega estuvo encabezada por José María Romero, director de Desarrollo en Innovación Sanitaria de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, y Beatriz Piñeiro, coordinadora de estrategia de economía circular del Servizo Galego de Saúde.

Enmarcado en el programa Horizon Europe y liderado por la Universidade de Edimburgo, el proyecto cuenta con un presupuesto total de 7,3 millones de euros y la participación de siete entidades europeas, incluyendo gobiernos regionales y hospitales de Escocia, Dinamarca, Polonia y Grecia.

REHEAL busca fomentar la colaboración entre empresas y agentes innovadores para desarrollar soluciones aplicables en el sistema sanitario público, promoviendo la economía circular, la eficiencia y la sostenibilidad.

Hasta el 23 de marzo, las empresas pueden participar en la Consulta Preliminar al Mercado, trasladando dudas y proponiendo innovaciones que serán evaluadas y posteriormente probadas en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

Las soluciones más efectivas se replicarán en el resto de hospitales y centros de salud de los países socios, con la posibilidad de extenderse a otros sistemas sanitarios europeos.

El proyecto combina herramientas digitales avanzadas con el acceso a Living Labs y entornos seguros de datos sanitarios para testar las innovaciones en condiciones reales.

Además, se busca optimizar las cadenas de suministro, incrementar la eficiencia en la gestión de productos y recursos, y alinear estas mejoras con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

José María Romero destacó que Galicia apuesta por un sistema sanitario más verde y eficiente, donde la sostenibilidad ambiental y la atención de calidad se integren, impulsando políticas públicas con un enfoque integral del bienestar.