El sindicato médico Simega marca territorio a la Xunta: agendas de máximo 30 pacientes diarios

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha recordado al Servicio Galego de Saúde (Sergas) que debe cumplir el acuerdo alcanzado tras la huelga médica del pasado mes de noviembre y activar antes del 1 de julio la limitación de las agendas de Atención Primaria a un máximo de 30 pacientes diarios.

La organización sindical explica que este compromiso figura en el punto quinto del acuerdo de fin de huelga, bajo el epígrafe "Compromiso de limitación de agendas", cuyo objetivo es reducir la carga asistencial de los médicos de familia estableciendo un máximo de 30 actos diarios, mayoritariamente clínicos.

Según recuerda Simega, el plazo fijado para implantar esta medida era el primer semestre de 2026.

Desde el sindicato subrayan que ha transcurrido ya un tiempo prudencial desde la firma del acuerdo, por lo que consideran necesario que el Sergas ponga en marcha los mecanismos necesarios para reducir la sobredemanda asistencial que soportan los facultativos de Atención Primaria.

En este sentido, Simega sostiene en un comunicado hecho público a primera hora de esta mañana que la limitación de agendas es uno de los compromisos prioritarios del acuerdo, ya que se trata de una reivindicación histórica del colectivo médico que llevan reclamando desde hace más de una década debido a las consecuencias que está teniendo la sobrecarga de trabajo.

El sindicato advierte además de que la elevada presión asistencial está provocando problemas como el síndrome de burnout, el estrés o la ansiedad entre los profesionales, una situación que, según señalan, está derivando también en el abandono de la actividad pública por parte de algunos facultativos y en la marcha de médicos hacia la sanidad privada o incluso a otros países europeos.