Culleredo (A Coruña) acoge un encuentro para jóvenes con esclerosis múltiple. Concello de Culleredo.

Culleredo, en A Coruña, será este miércoles el punto de encuentro para personas jóvenes con esclerosis múltiple en una cita que busca estrechar lazos y crear red.

La Rectoral de Celas acogerá desde las 18:00 horas el segundo encuentro impulsado por la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM), en un ambiente pensado para la cercanía y el apoyo mutuo.

La iniciativa pretende ofrecer un espacio seguro en el que los asistentes puedan conocerse, intercambiar vivencias y sentirse comprendidos.

El objetivo es combatir el aislamiento que en ocasiones acompaña a la enfermedad y demostrar que también hay espacio para el ocio y la amistad, más allá del diagnóstico.

A lo largo de la tarde se desarrollarán actividades participativas centradas en la creatividad, la expresión y el tiempo compartido.

La organización ha diseñado propuestas dinámicas que favorecen la conexión entre los asistentes y fomentan la participación activa.