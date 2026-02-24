Ofrecido por:
Culleredo (A Coruña) acoge un encuentro para jóvenes con esclerosis múltiple
La Rectoral de Celas será escenario de una jornada organizada por la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple para compartir experiencias y reforzar la comunidad
Te puede interesar: Culleredo (A Coruña) entrega los premios a la mejor decoración navideña del comercio y la hostelería
Culleredo, en A Coruña, será este miércoles el punto de encuentro para personas jóvenes con esclerosis múltiple en una cita que busca estrechar lazos y crear red.
La Rectoral de Celas acogerá desde las 18:00 horas el segundo encuentro impulsado por la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM), en un ambiente pensado para la cercanía y el apoyo mutuo.
La iniciativa pretende ofrecer un espacio seguro en el que los asistentes puedan conocerse, intercambiar vivencias y sentirse comprendidos.
El objetivo es combatir el aislamiento que en ocasiones acompaña a la enfermedad y demostrar que también hay espacio para el ocio y la amistad, más allá del diagnóstico.
A lo largo de la tarde se desarrollarán actividades participativas centradas en la creatividad, la expresión y el tiempo compartido.
La organización ha diseñado propuestas dinámicas que favorecen la conexión entre los asistentes y fomentan la participación activa.