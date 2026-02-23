La Xunta inicia la nueva fase de Xenoma Galicia con el análisis del ADN de 5.000 personas

La Xunta de Galicia da hoy un nuevo paso en el Proyecto Xenoma Galicia, con la toma de muestras de sangre de 5.000 personas para analizar su ADN. Esta fase comienza en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, donde se han programado 828 citas, y se extenderá progresivamente al resto de la comunidad.

En la inauguración, el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, acompañado de Ángel Carracedo, director ejecutivo de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, y Ángel Facio, gerente del área sanitaria, supervisó la recogida de muestras en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.

El proyecto, que ya analizó 2.000 muestras en su fase piloto, permitió identificar 24 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo, asociadas a enfermedades como cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch o hipercolesterolemia familiar.

Durante su visita, Gómez Caamaño destacó el carácter pionero del proyecto y subrayó la relevancia de sus resultados para la medicina preventiva y personalizada.

Asimismo, invitó a todos los ciudadanos que reciban la invitación por SMS a participar, describiendo la iniciativa como "un gran proyecto de país".

La participación es voluntaria y requiere invitación previa del Sergas. Los seleccionados recibirán un SMS informativo y podrán reservar su cita a través de la app Sergas Móbil, en horario de tarde de lunes a jueves. La extracción de sangre no requiere ayuno y el personal sanitario informará a cada participante sobre los resultados y su significado.

Con una inversión de 20 millones de euros, el proyecto busca analizar el ADN de 400.000 gallegos, situando a Galicia a la vanguardia de la investigación biomédica y de la industria biotecnológica y farmacéutica. Gracias a Xenoma Galicia será posible predecir riesgos de enfermedades antes de que aparezcan y ofrecer tratamientos individualizados, reforzando la medicina preventiva y personalizada en la comunidad.

La Xunta anima a la población a sumarse al proyecto, que no solo permitirá obtener información clave sobre la propia salud, sino también contribuir de manera significativa al avance científico de Galicia.