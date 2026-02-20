Galicia refuerza la lucha contra el cáncer con la creación del Consello técnico asesor de cribados

La Consellería de Sanidade ha publicado en el Portal de Transparencia y Gobierno abierto el proyecto de orden para la creación del Consejo Técnico Asesor de los Programas de Detección Precoz del Cáncer, un órgano colegiado que tendrá como objetivo elevar los estándares de equidad, eficiencia y transparencia en los programas de cribado de la comunidad.

Con esta iniciativa, explican en un comunicado recogido por Europa Press, la Xunta busca consolidar el éxito de su programa de cribados poblacionales actual (mama, colorrectal y cérvix), así como integrar los últimos avances científicos en la estrategia de salud pública.

El nuevo órgano, apuntan, no solo funcionará como un órgano de consultoría técnica para la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, sino que también actuará como "puente" para fomentar la participación activa de los pacientes.

En este sentido, su objetivo es construir una relación de confianza que incremente la adherencia de la población a las pruebas de detección, lo cual es crítico para diagnosticar tumores en estadios iniciales y mejorar las tasas de supervivencia.

"El nuevo consejo será un espacio de transparencia donde se compartirá información actualizada y se diseñarán las estrategias de mejora para los programas de detección precoz del cáncer. De este modo, Galicia se situará a la vanguardia de la gestión participativa en salud pública", destacan.

El organismo tendrá el deber de elaborar una memoria anual de actividades y sus informes y recomendaciones serán públicos para la ciudadanía a través del Observatorio de Saúde Pública de Galicia. De este modo, se "garantiza" que los resultados de los programas sean "accesibles y transparentes" para toda la sociedad.

Por último, el comité se encargará de supervisar la expansión de los cribados a colectivos vulnerables y también de la implementación de nuevas tecnologías en los programas de cribado poblacionales, como puede ser la incorporación de la inteligencia artificial en el cribado de mama.

Composición del consello

El consejo estará integrado por 14 miembros, "garantizando una visión multidisciplinar" en lo referido a la diagnosis, tratamiento y seguimiento de los diferentes cánceres.

La presidencia del órgano recaerá en la persona titular de la Dirección Xeral de Saúde Pública y la vicepresidencia en la persona titular del Centro Galego de Prevención e Control de Enfermidades (Cegace).

Además, contará con expertos en epidemiología, oncología médica, medicina preventiva, genética, aparato digestivo, patología de mama y cuello del útero, además de representación de las asociaciones de pacientes.

Los miembros serán designados por un período de tres años y se reunirán en sesión común por lo menos una vez al año. Asimismo, se podrán crear grupos de trabajo específicos para abordar retos concretos como puede ser avanzar en el diagnóstico precoz.