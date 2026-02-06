Sanidade da por finalizada la ola de gripe en Galicia

Galicia da por finalizada la ola estacional de la gripe, tras mantenerse dos semanas consecutivas en nivel basal de intensidad. Así lo ha comunicado este viernes la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade.

El departamento sanitario ha publicado en su página web el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la quinta semana del año, que acabó el día 1 de este mes.

Según explican en un comunicado, la tasa de consultas disminuyó en este periodo un 32% respecto a la semana previa y se queda en un 16,8 por 100.000 habitantes. El descenso se produjo en todos los grupos de edad, destacando la disminución del 69,1% en el grupo de 0 a 4 años.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas también ha descendido en todas ellas.

En lo referente a los ingresos por gripe, ingresaron 65 personas, un 34% menos que en la semana anterior (99 ingresos). La tasa de ingresos fue del 2,4 por 100.000 habitantes. El descenso se produjo en todos los grupos de edad.

Por áreas sanitarias, apuntan que no se observó ningún aumento de la tasa. En la que va de temporada, se notificaron 4.076 ingresos, la mayoría de ellos (4.060) con virus de tipo A.

Asimismo, la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que, en la última semana, las tasas de dispensa de antigripales descendió un 20,2%, mientras que la de pruebas de antígenos se mantuvo estable.

En cuanto al porcentaje de positividad de las muestras estudiadas para virus de tipo A, en la semana objeto del informe fue del 5,4%, lo que supone un descenso respecto de la anterior (7,6%).

Aunque dan por finalizada la ola de gripe, indican que esta situación se continuará monitorizando durante la temporada de virus respiratorios, con el fin de detectar cambios relevantes.