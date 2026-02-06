Cataluña se interesa por los proyectos punteros de la sanidad gallega en protonterapia y genómica

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Salud de Cataluña, Olga Pané, visitaron este jueves el Centro de Protonterapia de Galicia y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, dos iniciativas que sitúan a Galicia a la vanguardia de la sanidad pública tanto en el tratamiento del cáncer como en la investigación genética.

Galicia será la primera comunidad autónoma en ofrecer terapia de protones a pacientes oncológicos dentro de la sanidad pública, gracias a un proyecto financiado por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 28 millones de euros.

El Centro de Protonterapia, que superará los 60 millones de euros de inversión total, está previsto que comience a atender unos 250 pacientes al año a partir de finales de 2026 o inicios de 2027, y cuenta con cofinanciación europea a través del programa FEDER Galicia 2021-2027.

Durante la visita, la delegación catalana conoció también el desarrollo del proyecto Xenoma Galicia, coordinado por la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Con una inversión de 20 millones de euros, el objetivo es recolectar el ADN de 400.000 personas para identificar de forma precoz riesgos genéticos asociados a enfermedades como el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch o la hipercolesterolemia familiar.

Hasta el momento, el proyecto piloto ya ha permitido 19 detecciones de variantes genéticas de alto riesgo.

Por su alcance poblacional, Xenoma Galicia es uno de los proyectos genómicos de mayor envergadura a nivel internacional, y permitirá avanzar hacia tratamientos personalizados, prevención temprana de enfermedades y una medicina más predictiva basada en el estudio del genoma y la historia clínica.

En el encuentro también se expusieron a la responsable sanitaria catalana las claves del éxito del calendario gallego de vacunación, que sitúa a Galicia como líder en coberturas frente a enfermedades como la gripe, así como herramientas de telemedicina innovadoras como la plataforma Telea o É-Diabetes, orientadas al teleseguimiento de pacientes.

En las visitas participaron asimismo el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, y el director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva.