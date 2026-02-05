Podólogos de Galicia piden integrarse en Atención Primaria: "La prevención es la mejor herramienta" Colegio de Podólogos de Galicia

El Colegio de Podólogos de Galicia defiende la integración de su servicio en la Atención Primaria ya que, según explica, la evidencia científica avala su papel clave en la prevención de complicaciones graves y en la mejora de la calidad de vida de la población.

"La podología es una profesión sanitaria plenamente capacitada para diagnosticar, tratar y prevenir las afecciones del pie, y su ausencia estructural en la Atención Primaria supone una brecha asistencial que afecta directamente a la salud y a la calidad de vida de la ciudadanía", explica Navor Pereira, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio.

La Atención Primaria constituye la base del sistema de salud y el primer nivel asistencial en el que se detectan muchas de las patologías que afectan a los pies, especialmente en personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, población infantil, personas deportistas o con movilidad reducida. La figura del podólogo, sin embargo, continúa sin estar incorporada de forma estructural en este nivel asistencial en Galicia.

El Colegio señala en un comunicado que las afecciones del pie son un motivo frecuente de consulta en Atención Primaria y, en muchos casos, podrían abordarse de manera eficaz mediante una derivación temprana a podología. La falta de protocolos claros y de una integración profesional real dificulta la detección precoz y favorece la progresión de lesiones que pueden derivar en complicaciones graves, hospitalizaciones evitables o cirugías mayores.

Un papel clave

Uno de los ámbitos en los que la podología resulta especialmente determinante es en el manejo del pie diabético. Las personas con diabetes presentan un riesgo elevado de desarrollar úlceras, infecciones y amputaciones, con un impacto directo en su calidad de vida y en la sostenibilidad del sistema sanitario.

La intervención podológica periódica permite identificar factores de riesgo, realizar un seguimiento adecuado, educar en el autocuidado y aplicar medidas preventivas que reducen de forma significativa la aparición de complicaciones.

"La prevención es la mejor herramienta con la que cuenta el sistema sanitario, y la podología permite anticiparse a problemas graves que, de no abordarse a tiempo, tienen consecuencias personales, sociales y económicas muy elevadas", insisten fuentes del Copoga.

La podología, además, desempeña un papel esencial en el tratamiento de afecciones dermatológicas y ungueales, alteraciones biomecánicas, deformidades estructurales, dolor crónico del pie y lesiones derivadas de la actividad física. La corrección de estas patologías no solo alivia el dolor y mejora la movilidad, sino que favorece la autonomía personal y la participación social de las personas.

"La integración de la podología en la sanidad pública gallega supondría una mejora clara en la eficiencia del sistema y un uso más racional de los recursos públicos, al tiempo que se garantiza una atención más cercana y accesible para la población" Navor Pereira, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Podólogos de Galicia

El colegio insiste en que la incorporación de la podología en la Atención Primaria en Galicia no debe entenderse como un coste adicional desde el punto de vista de la gestión sanitaria, sino como una inversión en salud.

La prevención y el tratamiento temprano de las patologías del pie permiten reducir las visitas a urgencias, las derivaciones a otras especialidades, las hospitalizaciones y las listas de espera, además de disminuir de forma significativa los costes asociados a amputaciones e intervenciones quirúrgicas complejas.

"La integración de la podología en la sanidad pública gallega supondría una mejora clara en la eficiencia del sistema y un uso más racional de los recursos públicos, al tiempo que se garantiza una atención más cercana y accesible para la población", añade el vicepresidente del Colegio.

Evidencia científica

El Colegio de Podólogos de Galicia defiende una integración ordenada de la podología en la Atención Primaria, sustentada en criterios clínicos de derivación claros y en protocolos consensuados que faciliten el trabajo coordinado con el resto de profesionales sanitarios: "Este modelo permitiría optimizar la coordinación asistencial, mejorar los resultados en salud y garantizar una atención integral de la salud de los pies a lo largo de todas las etapas de la vida".

"La salud de los pies es una parte inseparable de la salud general. Reconocer el papel de la podología en la Atención Primaria en Galicia es avanzar hacia un sistema sanitario más preventivo, eficiente y comprometido con el bienestar de toda la ciudadanía", concluye el comunicado del colegio gallego.