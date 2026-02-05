Medio millar de accidentados acudieron en 2025 a la Unidad de Tráfico de HM Hospitales en A Coruña

La Unidad de Lesionados de Tráfico de HM Hospitales en A Coruña atendió durante 2025 a un total de 506 pacientes que, tras sufrir un accidente de circulación, eligieron este servicio para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones derivadas del siniestro.

La principal vía de acceso fue el Servicio de Urgencias del Hospital HM Modelo, por el que entraron 445 pacientes, al contar con un equipo médico especializado en lesiones de tráfico.

A lo largo del pasado año se registraron 1.504 consultas de distintas especialidades, se realizaron 458 pruebas diagnósticas y se llevaron a cabo 27 intervenciones quirúrgicas.

La actividad asistencial se completó con 1.367 consultas de Traumatología, 137 interconsultas con otras especialidades y 7.471 sesiones de fisioterapia en el Policlínico HM Matogrande, una cifra similar a la del ejercicio anterior y que refleja la continuidad de los tratamientos de rehabilitación.

La directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la doctora Paula Martínez Espada, agradeció la confianza de los pacientes y subrayó que "en el Hospital HM Modelo contamos con todos los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios para abordar las lesiones derivadas de un accidente de tráfico con las máximas garantías, de forma multidisciplinar y con una atención integral y personalizada".

Desde la Unidad de Lesionados de Tráfico se insiste en la importancia de acudir a Urgencias dentro de las 72 horas posteriores al accidente, incluso cuando el impacto no parece grave, ya que solo una valoración médica adecuada permite conocer el alcance real de las lesiones.

Asimismo, recuerdan que las víctimas de accidentes de tráfico tienen derecho a elegir el hospital donde ser atendidas, sin que ello suponga ningún coste, aunque no dispongan de seguro médico privado, ya que los gastos son asumidos por las compañías aseguradoras.

Además, HM Hospitales cuenta con un protocolo administrativo propio para que el paciente no tenga que gestionar trámites, encargándose el personal del centro de todas las comunicaciones con las aseguradoras.