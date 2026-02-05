Aumentan los casos de viruela del mono en Galicia con 12 personas contagiadas

El número de personas contagiadas con viruela del mono en Galicia ha aumentado hasta la docena, con tres casos más que los anunciados a principios de esta semana. La consellería de Sanidade informa de que el primer caso se notificó el pasado 12 de diciembre y el último de ellos se conoció el 26 de enero.

Todas las personas afectadas son hombres de entre 35 y 65 años. La mayor parte de los casos, según explica Sanidade, se encuentran en la provincia de A Coruña, donde se han registrado 10 de los 12 detectados. Se desconoce el origen del brote, aunque el pasado día 2 se informaba de que dos de ellos tienen vinculación con una sauna de A Coruña.

La mpox, o viruela del mono, es una enfermedad leve y autolimitada cuya detección temprana ayuda a detener la transmisión.

La Xunta mantiene además que el riesgo de infección en Galicia es muy bajo. De todas formas, Sanidade recuerda una serie de recomendaciones.

Recomendaciones

Los síntomas de esta enfermedad pasan por fiebre, malestar general, ganglios inflamados o lesiones en la piel como vesículas o pústulas. En caso de haber contraído la mpox, se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas, incluyendo relaciones íntimas, hasta haber recibido atención sanitaria.

Si se tienen lesiones cutáneas es recomendable cubrirlas y extremar la higiene de manos. Además, también se debe utilizar mascarilla.

En el caso de ser contacto estrecho, hay que vigilar la aparición de síntomas durante 21 días desde el último contacto y reducir las interacciones sociales. De aparecer síntomas, se debe contactar de manera inmediata con el sistema sanitario.

Para esta enfermedad existe una vacuna que se suministra a personas de riesgo elevado debido a su situación o profesión o a contactos estrechos de una persona que la esté padeciendo. En este caso, lo ideal es que la vacuna se ponga hasta cuatro días después del primer contacto; un periodo que se puede extender hasta los 14 días si no hay síntomas.