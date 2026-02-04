El virus respiratorio sincitial inicia su descenso y la positividad en Galicia baja al 9,5 %

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo.

El virus respiratorio sincitial (VRS) comienza a mostrar una tendencia descendente en Galicia, con una tasa de positividad que se sitúa en el 9,5 % durante la semana 5 del año, entre el 26 de enero y el 1 de febrero, frente al 10,8 % registrado la semana anterior, según el informe semanal publicado por la Consellería de Sanidade.

A pesar de esta bajada, en la última semana aumentaron las consultas en atención primaria por bronquiolitis en todos los grupos de edad, salvo en el de menores de dos años.

En lo que respecta a hospitalizaciones pediátricas, no se registraron ingresos en bebés nacidos entre abril y septiembre de 2025, mientras que sí se produjo un ingreso en lactantes menores de dos meses, que afrontan su primera ola de VRS este invierno.

En estos grupos, la cobertura de inmunización frente al VRS alcanza el 93,8 % en los bebés vacunados al nacer durante la campaña en hospitales gallegos, y el 95 % en los nacidos fuera de campaña, entre abril y septiembre de 2025.

En cuanto a menores que ya habían pasado alguna temporada de VRS, se registraron tres ingresos en el grupo nacido entre abril de 2024 y marzo de 2025, y dos más entre los nacidos de abril de 2023 a marzo de 2024.

En población adulta, durante la última semana se contabilizaron 33 ingresos hospitalarios por VRS en mayores de 60 años, de los cuales 22 correspondieron a personas mayores de 80 años, el grupo más vulnerable frente a este virus.

El ensayo clínico sigue en marcha

Por otra parte, durante el mes de febrero continúa abierta la posibilidad de participar en el ensayo clínico Sincigal, dirigido a evaluar si la vacunación frente al VRS reduce los ingresos hospitalarios en la población adulta.

Cualquier persona mayor de edad puede sumarse al estudio, acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en hospitales y a los más de 130 centros de salud participantes.

La participación es voluntaria y aleatoria, con la posibilidad de recibir o no la vacuna, permitiendo así analizar su efectividad real en la reducción de hospitalizaciones.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono gratuito 900 842 217 o en la web sincigal.com.