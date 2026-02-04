El Sergas realizará en Galicia un cribado de VIH en los tramos de edad con más incidencia

El Sergas realizará el primer cribado oportunidad de VIH en los tramos de edad de mayor incidencia, tanto en atención primaria como en hospitalaria, con el doble objetivo de reducir anualmente su incidencia en un 5% y erradicarlo como problema de la salud pública en 2030.

Este es uno de los puntos que incluye el Plan galego de infección de transmisión sexual (Plan Sexsan), tal y como informa Europa Press. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fue el encargado de anunciarlo este miércoles en la inauguración de la jornada 'Retos en VIH: buscando solucións aos novos desafíos'.

Según recoge la Consellería, los últimos datos muestran una tendencia descendiente del VIH, con una media en Galicia de 5,1 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del conjunto del Estado (7 por cada 100.000).

Al respecto de la mortalidad, Gómez Caamaño ha precisado que esta es "muy baja", con menos de una persona dentro de la misma proporción.

En relación a los tratamientos, Sanidade ha situado en más de 6.400 las personas que están diagnosticadas con VIH y toman un tratamiento antirretroviral. A este conjunto suma otras 1.100 a las que se les ha prescrito tratamiento antirretroviral preventivo, que se corresponde con la profilaxis preexposición (PrEP) o posexposición (PEP).

Debate

Por su parte, la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Eva Poveda —también presente en el acto—, ha remarcado la necesidad de acortar la distancia entre la evidencia científica y su impacto real, lo que requiere de un abordaxe multidisciplinar.

De esta forma, ha situado el encuentro celebrado este miércoles como un espacio de "actualización y debate" para compartir novedades en prevención, biomarcadores, comorbilidades y salud mental e identificar prioridades que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven con VIH.