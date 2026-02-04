Galicia prioriza la salud mental y reducir los tiempos de espera en la gestión del Sergas en 2026

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que la atención a la salud mental, la integración asistencial y la mejora de los tiempos de acceso a cirugías, consultas y pruebas diagnósticas serán algunas de las prioridades del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en 2026. Así lo explicó en rueda de prensa tras la firma de los Acordos de Xestión con las siete áreas sanitarias de Galicia, acompañado por el gerente del Sergas, José Ramón Parada.

Gómez Caamaño subrayó que los acuerdos establecen 53 objetivos concretos, con el fin de priorizar mejor las actuaciones, elevar el nivel de exigencia y facilitar el seguimiento efectivo de los compromisos adquiridos.

Estos objetivos definen las políticas sanitarias de la Xunta y se estructuran en tres grandes ejes: la asistencia sanitaria, los recursos humanos y los recursos económicos.

El eje de la asistencia sanitaria concentra el 60% del peso total de los acuerdos, con indicadores centrados en los resultados en salud y la calidad de la atención. Los recursos humanos representan el 20%, con especial atención al bienestar y la salud laboral de los profesionales, mientras que el apartado económico, con el 20% restante, se orienta a garantizar una gestión eficiente y sostenible del sistema sanitario.

Entre los principales objetivos, el conselleiro señaló que se reforzará la prevención y la promoción de la salud, impulsando la vacunación, especialmente la infantil, y desarrollando acciones específicas frente a la obesidad y el tabaquismo, además de mejoras en los programas de cribado de cáncer.

Precisamente, el abordaje integral del cáncer es otro de los pilares de los acuerdos, alineando al Sergas con los estándares más exigentes del Plan Europeo contra el Cáncer.

En el ámbito de la salud mental, Gómez Caamaño avanzó que se pondrá en marcha la red de psicólogos clínicos y se aprobará el nuevo Plan Estratégico de Salud Mental.

Asimismo, se consolidarán las vías rápidas de atención al riesgo suicida, tanto en adultos como en población infantojuvenil, se potenciará la videoconsulta y se mejorará el seguimiento precoz para reducir ingresos hospitalarios.

Los acuerdos también reflejan la voluntad de ofrecer tiempos de acceso cada vez más cortos, priorizando los criterios clínicos, un objetivo que el conselleiro reconoció complejo debido a la falta de profesionales y al contexto de movilizaciones contra el Estatuto Marco.

A ello se suma el impulso de la integración asistencial entre atención primaria y hospitalaria, con el fin de garantizar la continuidad de la atención en todas las áreas sanitarias.

En materia de personal, el Sergas reforzará el compromiso con el bienestar y la salud laboral de los profesionales, coincidiendo con la próxima aprobación de la reforma de la Ley de Salud para prevenir las agresiones en el ámbito sanitario.

También se continuará trabajando en la reducción de la temporalidad, la cobertura de plazas vacantes y el control de los procesos de incapacidad temporal.

Desde el punto de vista económico, el Sergas apostará por una gestión basada en la eficiencia, el control del gasto farmacéutico y la compra centralizada, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema sin renunciar a la calidad asistencial