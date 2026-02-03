Detectados 9 casos de viruela del mono en Galicia: "No es estrictamente de transmisión sexual"

Galicia cuenta con nueve casos de viruela del mono, siete de ellos localizados en la provincia de A Coruña, de los cuales dos tienen relación "con una sauna" de la ciudad.

"El perfil habitual es que más del 95% se producen en hombres. En nuestro caso son hombres residentes en Galicia todos. Y detectamos a partir de mediados de diciembre, hasta la semana cuatro, que es la que finalizó el 26 de enero, nueve casos", relata Jesús Prego, jefe del servicio de vigilancia epidemiológica de la dirección general de salud pública de la Xunta de Galicia.

"Pueden no parecer muchos pero son más de los que detectamos en todo el año pasado y estamos ante una situación de brote a nivel comunitario", manifiesta.

"El principal, el síntoma más conocido, es un síntoma que recuerda a la antivariola, que está erradicada. Es un exantema, unos granitos vesiculares. También puede causar fiebre, dolor de cabeza, unos síntomas similares a los de cualquier infección vírica", resume.

Los colectivos más vulnerables son, según explica, "los inmunodeprimidos, las embarazadas, los adultos jóvenes, que son los que pueden tener el riesgo de desarrollar una enfermedad más grave".

Cómo detectar un caso positivo

Prego confirma que un caso "se detecta a través de una vigilancia microbiológico porque cualquier prueba positiva salta inmediatamente al sistema de información. Una vez que se detecta un caso, se entrevista para buscar contactos estrechos, a los que se les comunica las medidas preventivas necesarias. En este caso es un semiaislamiento, es decir, reducir un poco el contacto social y estar atentos a la aparición de síntomas y también aplicar una vacuna. En los casos de enfermedad se les recomienda un aislamiento domiciliario, uso de mascarilla, protección de lesiones y evitar contacto con mascotas".

En este brote, los vínculos comunes no son tan claros. "Existen diferentes ámbitos de exposición, donde se detecta lo que puede producirse la transmisión, que principalmente están asociados a prácticas sexuales de riesgo, prácticas sexuales sin protección o en grupo, donde puede haber un riesgo mayor de contagio, o casos en fase de incubación", sostiene.

Lo principal es evitar las prácticas sexuales de riesgo "en la medida de lo posible" y si piensan que pudieron estar en contacto con alguien "que lo comuniquen a su médico para poder llevar a cabo la vacunación".

No es una ETS

La viruela del mono no es una ETS al uso, sino que se contagia por las lesiones. "Su transmisión es sobre todo a través del contacto por las lesiones, no es estrictamente una enfermedad de transmisión sexual. También se transmite en menor medida a través de objetos o vías respiratorias", declara.

"La duración de la infección es sobre unas cuatro semanas. En cuanto pasan los dos períodos de incubación, que son de 3 a 21 días sin que aparezcan casos, o sin que se produzca un gran número de casos, considero que el incubante ya finalizó", concluye.