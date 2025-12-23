La campaña "Doa sangue. O mellor agasallo" recorre Galicia en Navidad

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha puesto en marcha la campaña especial "Doa sangue. O mellor agasallo", que durante el período navideño llevará las unidades móviles de donación a cerca de un centenar de concellos gallegos con el objetivo de garantizar el abastecimiento de sangre en estas fechas.

Desde ADOS recuerdan que es necesario obtener alrededor de 400 donaciones diarias para mantener en niveles adecuados las reservas de los distintos componentes sanguíneos, fundamentales para la actividad asistencial de los hospitales.

La Axencia advierte de que los períodos vacacionales suelen registrar un descenso en la participación de donantes, una situación que se agrava en estas fechas por el aumento de la gripe y de las infecciones respiratorias, que impiden donar temporalmente a muchas personas.

Con el fin de revertir esta situación, ADOS está realizando un importante esfuerzo organizativo, reforzando las campañas de donación durante los meses de diciembre y enero y aumentando la presencia de unidades móviles en los barrios de las siete grandes ciudades gallegas y en los concellos con mayor tradición solidaria.

Durante los próximos días, las unidades móviles recorrerán municipios como A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Narón, Rianxo, Vilalba, Tui, Cee, Cedeira o A Estrada, entre muchos otros, facilitando que la ciudadanía pueda colaborar sin necesidad de desplazamientos largos.

Desde ADOS animan a todos los gallegos y gallegas a participar y recuerdan que donar sangre es un gesto sencillo, seguro y solidario que puede salvar vidas, poniendo a disposición de la ciudadanía su página web, redes sociales y el teléfono gratuito 900 100 828 para resolver cualquier duda.