La Fundación del gallego Diego González Rivas operará el próximo año en España

La Fundación Diego González Rivas operará el próximo año en España. Así lo ha anunciado el propio cirujano esta noche en una gala celebrada en Vigo con motivo de su cena benéfica anual en el Pazo Los Escuderos.

Las intervenciones se realizarán mediante un acuerdo con Ruber Internacional con la intención de, tal y como explica la Fundación en un comunicado, "reforzar la capacidad asistencial y el impacto formativo de la Fundación también en España, manteniendo su vocación internacional y su compromiso con los pacientes sin acceso a cirugía segura".

Como balance del 2025, la gala repasó un año intenso con intervenciones quirúrgicas a más de 20 pacientes en Sierra Leona, Angola, Tíbet, Rusia, Colombia, Aruba, Panamá, Somalia y España, además de acciones formativas y clínicas en otros enclaves internacionales.

Algunas de las actuaciones más destacadas se dieron en Sierra Leona, donde se operó a seis personas mediante la unidad quirúrgica móvil diseñada para llevar estándares avanzados de seguridad a entornos sin acceso a cirugía especializada.

El equipo de Diego González Rivas también acudió a Somalia, donde realizó intervenciones de alta complejidad en Mogadiscio y su primera masterclass de cirugía torácica VATS uniportal en el país, con sesiones teóricas y cirugías en directo.

La misión incluyó además un encuentro institucional con el Ministro de Salud y Bienestar Social del Gobierno Federal de Somalia, Dr. Ali Haji Adam, y una reunión con el rector de SIMAD University, Dr. Abdikarim Mohaidin, orientadas a abrir vías de colaboración para la formación de profesionales sanitarios.

También este año la Fundación abrió una delegación en Ghana para reforzar su estructura operativa y su capacidad de coordinar misiones en la región y, por primera vez, González Rivas operó a más de 8.000 kilómetros de distancia mediante robótica, interviniendo desde China a un paciente de Rumanía.

Durante la gala, además del repaso del año, se reconoció también la labor de Carlos Martínez y Marisol Fernández, distinguidos como grandes embajadores de la Fundación Diego González Rivas, por su apoyo constante, su implicación personal y su contribución decisiva a la difusión y crecimiento de los proyectos solidarios de la entidad.

La velada se completó con las actuaciones musicales de Marilia, de Ella Baila Sola, y el mago Yago Barral, así como una subasta solidaria con obras de Carmen Touza y Raúl Velloso, cuya recaudación se destinará a financiar nuevas misiones y proyectos quirúrgicos y formativos.