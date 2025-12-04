La ola epidémica de gripe continúa en Galicia con tendencia creciente y baja intensidad

Imagen de archivo de la vacunación de la gripe

La Consellería de Sanidade publica, en su página web, el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre, que señala que la actividad gripal en Galicia sigue con intensidad baja y tendencia creciente.

Respecto a la semana anterior, se registró un aumento en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 16,2%.

La tasa se sitúa en 83,8 consultas por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, la tasa de consultas aumentó en todos con excepción de los mayores de 80 años, que permanece estable.

El grupo con mayor tasa de consultas sigue siendo la de 0 a 4 años con 192,2 consultas por 100.000 habitantes, si bien esta semana el mayor incremento se produjo en el grupo de 20 a 59 años (del 26,1%).

Respecto a las áreas sanitarias, el aumento de la tasa de consultas se produjo en todas menos en las de Coruña, Santiago y Ferrol.

Destaca el aumento del área sanitaria de Vigo, que es del 84,7%.

El virus de la gripe tipo A sigue siendo el predominante y suele afectar con mayor frecuencia a la población de mayor edad. Por lo tanto, causa también un mayor número de hospitalizaciones.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 249 personas con gripe confirmada, esto es un 6% menos que la semana anterior, con 234 ingresos.

Por grupos de edad, la tasa únicamente no aumenta en los grupos de 5 a 19 años y de 20 a 59 años.

Destaca el incremento observado en el grupo de 0 a 4 años que cuadruplicó en su valor pese a ser el tercer grupo con tasa más elevada por detrás de los grupos de 60 a 70 años y de 80 y más años.

Por área sanitaria, la tasa de ingresos aumentó en todas excepto en las de Coruña y Ourense donde descendieron un 26,7% y un 14,1%, respectivamente.

Los mayores incrementos fueron en las áreas de Vigo (46,7%), Pontevedra (33,6 %) y Ferrol (31,4 %).

En lo que va de temporada de gripe se notificaron 1.316 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

La red de farmacias que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que en la última semana las tasas de dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos aumentaron un 12,5% y un 27,4% respectivamente.

Teniendo en cuenta las previsiones técnicas, es probable que en la semana próxima se logre el nivel medio de intensidad de la ola epidémica.

Vacunación extraordinaria

La Consellería de Sanidade convoca de forma extraordinaria más de 33.000 niños de entre 6 meses y 11 años para vacunarse frente a la gripe los días 5 y 6 de este mes en 14 hospitales públicos.

En los hospitales comarcales se inmunizará los viernes por la tarde de 16 a 20 horas.

El resto de hospitales públicos vacunarán el viernes en este mismo horario y, a mayores, en la jornada del sábado de 10 a 14 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Se sigue recomendando el uso de mascarilla aun que no se tengan síntomas cuando se acude a los centros de salud, a puntos de atención continuada y a las urgencias hospitalarias.