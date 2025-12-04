El menor con meningitis de Carral (A Coruña) continúa ingresado pero evoluciona favorablemente

El niño de Carral contagiado de meningitis continúa ingresado en el hospital pero se encuentra ya en planta después de pasar por la UCI y evoluciona favorablemente. El menor, estudiante del CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel, comenzó a dar muestras de la enfermedad el pasado domingo.

Al conocerse el caso, en el municipio se activaron rápidamente los protocolos pertinentes, entre ellos, el aviso a familiares y contactos cercanos tanto entre sus compañeros de colegio como de actividades extraescolares.

Desde el Sergas confirman que todas estas personas han sido identificadas y contactadas por el Departamento Territorial de Sanidade da Coruña y el Servizo de Medicina Preventiva do CHUAC. A todos ellos se les ha recomendado un tratamiento profiláctico siguiendo el protocolo de infección meningocócica.

También deben estar vigilantes de la aparición de cualquier síntoma de meningitis, como pueden ser cefaleas, rigidez de nuca, fiebres, vómitos o petequias en los 10 días desde el último contacto con el niño.