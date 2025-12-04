Los médicos de Galicia irán a huelga la próxima semana por el Estatuto del Médico

Los profesionales de la medicina de toda España irán a huelga del 9 al 12 de diciembre para reclamar un Estatuto del Médico. Esta decisión responde a la "situación límite" que vive el Sistema Nacional de Salud y a la negativa del Ministerio de Sanidad a plantearse la posibilidad de un Estatuto del Médico.

La Asociación Médicos Unidos por sus Derechos denuncia el "déficit enorme" de profesionales de la sanidad que hace "insostenible" al conjunto del sistema sanitario.

La entidad critica la sobrecarga asistencial insostenible que soportan los médicos actualmente con "agendas interminables" de pacientes cada día y con listas de espera quirúrgicas que "no dejan de crecer". Una situación, derivada de la falta de médicos, que impide ofrecer una atención de calidad al paciente.

Por otro lado, también denuncian las plantillas insuficientes, la precariedad y la alta temporalidad con contratos y guardias de 24 horas remuneradas por debajo de la hora ordinaria o con salarios inferiores a la media europea. "Todo ello hace imposible que el sistema atraiga el talento médico ni que lo retenga", critican.

De igual modo, manifiestan que han aumentado las agresiones físicas y verbales, registrándose, en lo que va de año, 847 agresiones. Denuncian que, ante la ausencia de medidas efectivas de protección y la impunidad de muchos agresores, "han convertido el ejercicio de la medicina en una profesión de riesgo".

Critican, también, la pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 30% desde 2009, explicando que los médicos han sufrido una congelación salarial durante más de una década, mientras que la inflación y el coste de vida "se disparan".

Denuncian que los médicos españoles son de los peor pagados de Europa occidental para igual nivel formativo y responsabilidad.

Asimismo, mencionan el intrusismo y desprofesionalización de la asistencia derivada de la falta de médicos, donde la administración opta por la delegación de funciones propias del médico a otros perfiles sin la formación ni responsabilidad legal correspondiente. Un hecho que pone "en riesgo" la seguridad del paciente.

Finalmente, comentan la ausencia de diálogo real con las administraciones. Critican que el Ministerio de Sanidad "se cierra en banda" y se niega a abordar la reivindicación del Estatuto del Médico, siendo calificada la propuesta como un "completo error" por la propia ministra de Sanidad, Mónica García.

Por todas estas reivindicaciones, Médicos Unidos por sus Derechos ha convocado durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre una huelga para "salvar la sanidad". Cada día, un centro médico de cada provincia gallega secundará la concentración a las 11:00 horas.

De esta manera, el martes 9 será en el Hospital Clínico de Santiago; el miércoles 10 en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo; el jueves 11 en el Álvaro Cunqueiro de Vigo; y, finalmente, el viernes 12, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.