El sindicato gallego Simega apoya la huelga de diciembre por un Estatuto Propio

Los próximos 9, 10, 11 y 12 de diciembre, los médicos españoles estarán en huelga. En Galicia, el sindicato Simega apoya la convocatoria reclamando al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio para los médicos y facultativos.

Los profesionales sanitarios están en contra del borrador propuesto por Sanidad y exigen, con la Agrupación Profesional por un Estatuto Propio para el Médico y Facultativo (APEMYF), un Estatuto Propio con una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas; una regulación para las guardias que establezca límites claros a la cantidad de guardias y defina máximos racionales de jornada que eviten los abusos que se producen en el Sistema Nacional de Salud, perjudiciales para el bienestar físico y la salud mental de los facultativos, así como para su derecho a la conciliación efectiva de la vida personal y laboral.

Las dos agrupaciones insisten en que las retribuciones deben ser equiparables en todas las comunidades autónomas, para así evitar que muchos médicos realicen jornadas de guardia demasiado largas para compensar sus bajos salarios.

Tanto Simega como la APEMYF critican las condiciones laborales y la jubilación anticipada de médicos; aspectos que demandan negociar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros organismos estatales.

Negociación con el Sergas

De manera paralela, Simega está negociando con el Sergas para mejorar la atención hospitalaria, poniendo el foco en las urgencias y las guardias localizadas.

Tanto el sindicato como el Sergas tienen el objetivo de activar los acuerdos alcanzados en noviembre que propiciaron la desconvocatoria por su parte de la huelga del día 26. Entre ellos están las guardias voluntarias en la Atención Primaria de manera incentivada, incluidos los sábados por la mañana; la desaparición de la categoría FEAP; la limitación de las agendas a 30 citas; la reducción de la burocracia y el acceso a la especialidad solo mediante el MIR.