Más de 33.000 niños gallegos están convocados para vacunarse de la gripe esta semana

La Xunta de Galicia, a través de la consellería de Sanidade, acaba de anunciar una convocatoria extraordinaria de más de 33.000 niños y niñas de entre 6 meses y 11 años para vacunarse de la gripe. Será esta misma semana, los días 5 y 6 de diciembre.

El titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha indicado que esta campaña se llevará a cabo en los 14 hospitales públicos. En los comarcales las vacunas se pondrán el viernes por la tarde de 16:00 a 20:00 horas y en el resto se vacunará en este mismo horario y el sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El conselleiro anima a las familias a vacunar a los menores para protegerlos ante la gripe. Sobre ella, Sanidade afirma que Galicia está preparada para hacer frente a una nueva temporada con el Plan de Inverno ya operativo desde noviembre.

Así, ha pedido a toda la ciudadanía que se vacune de la gripe y del covid, recordando que hasta el momento se han vacunado de la primera unas 720.000 personas, de las que más del 67% tiene 65 años o más, uno de los grupos más vulnerables. También se ha vacunado ya a cerca del 60% del personal sanitario y a casi el 47% de niñas y niños de hasta 11 años.

Desde el inicio de la campaña de la gripe se notificaron más de 1.050 ingresos hospitalarios, la mayoría con virus de tipo A. Para reducir las cifras, Sanidade ha impulsado una campaña extraordinaria el pasado fin de semana para población de entre 60 y 69 años, a la que acudieron 6.500 personas, dejando la cobertura en mayores de 60 años en cerca del 57%.