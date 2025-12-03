La ADOS de Galicia alerta de la necesidad de donar sangre ante del puente de diciembre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha alertado este miércoles de la necesidad de donar sangre antes del puente de diciembre, ante los previsibles picos de casos de gripe y enfermedades respiratorias. Se necesita, especialmente, donaciones de los tipos A Positivo, A Negativo y B Negativo.

La agencia indica que sigue siendo necesario alcanzar más de 400 donaciones de sangre diarias para posibilitar el desarrollo correcto de los hospitales gallegos.

Además, en esta época del año, se producen aumentos en los casos de gripe y enfermedades víricas respiratorias comunes que impiden la donación hasta que la persona está recuperada. Entre el 1 y el 5 de diciembre, ADOS tiene activas más de medio centenar de campañas.

Dónde donar sangre en Galicia

Esta semana, las unidades móviles de ADOS estarán este miércoles en Betanzos, Acuartelamento de Atocha, Barrio das Conchiñas (A Coruña), Ponteceso, Forte-Camporrapado (Boqueixón), Urbanización os Tilos (Teo), Praza Roja (Santiago), Barrio Praza Maior (Lugo), Faurecia (Ourense), Chapela (Redondela), Zona da Ferraría (Pontevedra) e Bembrive y calle Príncipe (Vigo).

El jueves estarán en Cariño, Carballo, Cantón-Obelisco (A Coruña), Polígono Industrial A Tomada (Pobra do Caramiñal), Pobra do Caramiñal, O Pino, Xermade, Roupar, Barrio A Milagrosa (Lugo), Barrio O Possío (Ourense), Cangas do Morrazo, Porriño y Bolton Food SL (O Grove).

El viernes estarán en Abegondo, Cabanas, Carballo, Ribeira, Bertamiráns (Ames), Burela, Ribadavia, Cambados, Cangas do Morrazo e Porriño.

Para más información, se puede consultar las web ados.sergas.gal o llamar al teléfono gratuito 900 100 828.