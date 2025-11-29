Sanidade defiende que hay "una situación controlada" con la gripe, aunque puedan darse "puntualmente" tensiones

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que, aunque "probablemente haya puntualmente tensión" sobre los servicios de urgencias y los hospitales de la comunidad, en este momento hay "una situación controlada" en el sistema sanitario gallego pese a que en España se adelante la ola de la gripe.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Caamaño ha apuntado que Sanidade tiene un plan de invierno "funcionando desde hace varias semanas" y ha agregado que, según se vaya desarrollando la epidemia de gripe, se irán adoptando "las medidas pertinentes".

Por el momento, se ha reafirmado en que la intensidad es baja; la tendencia, "creciente"; y la difusión es "local".

Precisamente, este fin de semana los hospitales públicos gallegos acogerán unas jornadas extraordinarias de vacunación frente a la gripe para las que están citadas 33.000 personas de 60 a 69 años.

A preguntas de los periodistas, Caamaño ha incidido en que el objetivo con esta campaña es acelerar y facilitar la inmunización y ha repasado los porcentajes a los que aspira a llegar Sanidade. En el caso de los mayores de 65 años, ha indicado que la meta es "alcanzar el 70-75%", que suponen, ha dicho, "unas cuotas muy altas para la vacunación en el mundo occidental".

Campaña extraordinaria este fin de semana

En los últimos días, la Consellería de Sanidade ha citado por SMS a personas de entre 60 y 69 años que todavía no habían sido llamadas a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud para participar en las jornadas extraordinarias de vacunación en los hospitales del Servizo Galego de Saúde.

El mensaje enviado establece una cita en la franja horaria de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas para acudir a su hospital.

En concreto, en las jornadas del sábado y del domingo, se vacunará frente a la gripe en el Hospital Universitario de A Coruña (4ª planta), en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol (en el laboratorio de análisis clínicos, planta 0), en el Hospital Clínico de Santiago (sala de toma de muestras, andar -3), en el Hospital Universitario Lucus Augusti (4ª planta), en el nuevo edificio de hospitalización del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (planta 0), en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro (zona de docencia, planta 0) y en el Hospital Provincial de Pontevedra (en el hospital de día de adultos, entrada por consultas externas).

En el caso de los hospitales comarcales, el sábado en horario de mañana y tarde se vacunará en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee (en consultas externas), en el Hospital do Barbanza (salón de actos), en el Hospital da Mariña (en el punto de vacunación), en el Hospital de Monforte de Lemos (en la planta baja, entrada por la zona de aparcamiento), en el Hospital de Valdeorras (en la biblioteca), en el Hospital de Verín (salón de actos) y en el Hospital do Salnés (en el hospital de día de adultos, planta 0).

Esta, remarca Sanidade, es una medida de anticipación para aumentar la cobertura de vacunación ante el inicio precoz de la ola epidémica de la gripe, que actualmente está en nivel bajo aunque con tendencia creciente.

Más de 682.000 vacunados

A día de hoy, Sanidade ha informado de que en Galicia ya han sido vacunadas más de 682.200 personas.

La campaña de vacunación frente a la gripe y COVID se inició en el mes de septiembre y desde el 10 de noviembre las personas de 60 a 69 años ya comenzaron a vacunarse en sus centros de salud.

Así, hoy por hoy el porcentaje de población mayor de 60 años vacunada frente a la gripe llega al 55,7%.

A las personas que no reciban SMS para vacunarse este fin de semana en el hospital les llegará próximamente un mensaje de la Dirección Xeral de Saúde Pública para acudir a su centro de salud.