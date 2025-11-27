La ola de gripe se mantiene en Galicia con intensidad baja, pero con tendencia al alza

La Consellería de Sanidade de la Xunta ha hecho públicos los datos de las infecciones respiratorias agudas correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre, que confirman que la actividad gripal en Galicia se mantiene en niveles bajos, aunque con tendencia al alza. En comparación con la semana anterior, la tasa de consultas por gripe en atención primaria aumentó un 40,3 %.

Así, la tasa se sitúa en 72,1 consultas por 100.000 habitantes. Se produjo un aumento de la tasa en todos los grupos de edad, destacando el grupo de 0 a 4 años con un incremento del 78%. Los grupos con la mayor tasa de consultas siguen siendo los de 0 a 4 años, con 188,4 consultas por 100.000 habitantes.

En cuanto a las áreas sanitarias, crecieron las consultas en todas ellas, duplicándose en el área de Vigo y registrando un aumento de sus tasas las áreas de Ourense (96,6 %) y de Lugo (79,3 %).

Como ya ocurría en la semana anterior, el virus tipo A continúa siendo mayoritario y vuelve a aumentar su porcentaje de positividad. Este tipo de virus afecta especialmente a las personas de mayor edad, lo que suele derivar en un número más elevado de hospitalizaciones.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 223 personas con gripe confirmada, esto es un 4 % menos que en la semana anterior (232 ingresos).

Por grupos de edad, la tasa se mantuvo estable en todos ellos salvo en los de 5 a 19 años y en el de 80 y más años, en los que descendió. El grupo de 80 y más años fue el que presentó la tasa más elevada, con 38,1 ingresos por 100.000 habitantes (si bien descendió un 7 % en comparación con la semana anterior). Por área sanitaria, la tasa de ingresos descendió en todas ellas excepto en Vigo, Lugo y sobre todo en Pontevedra, que duplicó su valor.

En lo que va de temporada de gripe se notificaron 1.056 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

Recomendaciones

Frente a la ola de la gripe, la Consellería de Sanidade recomienda el uso de la mascarilla en determinadas situaciones, aunque no se presenten síntomas. En concreto, es recomendable utilizar mascarilla en los centros de salud, en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la recomendación del uso de la mascarilla se indica en los servicios que atiendan a pacientes vulnerables, como las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.

Es importante también, si se tienen síntomas, reducir las reuniones sociales, mantener la distancia interpersonal y aplicar medidas de ventilación adecuadas.

Para prevenir complicaciones por infecciones respiratorias, continúa en marcha la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19. La población diana que haya sido citada por SMS y no haya acudido puede volver a solicitar día y hora con enfermería para vacunarse en su centro de salud.