La Xunta de Galicia confirma un inicio precoz de la gripe, aunque con intensidad baja

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acude a la vacunación de la gripe y la Covid Xunta de Galicia

La Consellería de Sanidade ha confirmado el inicio precoz de la onda epidémica de gripe en Galicia, adelantándose incluso a la del virus respiratorio sincitial (VRS), algo poco habitual.

Según el último informe publicado por la Dirección Xeral de Saúde Pública y correspondiente a la semana del 3 al 9 de noviembre, la gripe mantiene una intensidad baja pero con una tendencia claramente creciente.

El documento señala que las consultas por gripe en atención primaria aumentaron un 64 %, hasta situarse en 45,3 por cada 100.000 habitantes.

El grupo de 0 a 4 años fue el que registró una mayor incidencia, seguido por el de 5 a 19 años.

En paralelo, los ingresos hospitalarios alcanzaron las 182 personas, lo que supone un 23 % más que la semana anterior, con especial impacto en los mayores de 80 años, que presentan las tasas más elevadas.

Todas las áreas sanitarias muestran incremento salvo la de Ferrol.

El informe refleja además un aumento del virus de la gripe tipo A, el que más afecta a la población mayor y el que suele provocar un mayor número de hospitalizaciones.

Este patrón ya se está observando en otras comunidades del norte de España, donde también se registra un incremento inesperado de la transmisión.

Sanidade recuerda que, en lo que va de temporada, se han notificado 590 ingresos, la mayoría vinculados al virus tipo A.

En paralelo, la Xunta insiste en la importancia de la vacunación para reducir el riesgo de complicaciones. Más de 497.000 personas ya han sido vacunadas, con una cobertura del 75,6 % en mayores de 80 años y más de 72.000 niños y niñas.

Desde esta semana se está citando a las personas mayores de 60 años, y pueden pedir cita también personal esencial, trabajadores expuestos y embarazadas o mujeres en puerperio.

Quienes hayan recibido SMS y no acudiesen pueden volver a solicitar día y hora.

Sanidade recomienda a quienes presenten síntomas usar mascarilla, evitar reuniones, mantener la distancia interpersonal y ventilar espacios, especialmente en urgencias hospitalarias y otros entornos asistenciales.