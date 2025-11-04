¿Cómo afectó la huelga a los centros de salud gallegos? "Sin técnicos, la sanidad no funciona"

La huelga de técnicos superiores sanitarios, que este martes cierra su cuarta y última jornada, ha tenido un impacto directo y visible en la asistencia sanitaria de toda España, y en Galicia. Según explica Marcos Vázquez, secretario de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), el paro "ha demostrado hasta qué punto el sistema depende del trabajo de los técnicos".

"Durante estos días se han suspendido pruebas diagnósticas como analíticas, biopsias, radiografías y operaciones no urgentes. El trabajo que realizamos requiere una altísima cualificación, precisión y responsabilidad directa sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes", señala Vázquez. "Nuestra función se detiene con una huelga así, y queda claro: sin técnicos, la sanidad no funciona".

El paro ha interrumpido procedimientos clave para el funcionamiento diario de los centros sanitarios. Los servicios de laboratorio, radiología, anatomía patológica, radioterapia o documentación clínica han sufrido retrasos o cancelaciones por falta de personal.

"Somos quienes hacemos las placas, los análisis, las biopsias, los tratamientos en radioterapia o la codificación de datos clínicos. Si nuestras pruebas no se realizan, el facultativo no puede diagnosticar ni tratar. Por eso somos un pilar fundamental dentro del sistema sanitario", explica Vázquez.

Desajuste entre los datos oficiales y los del colectivo

Mientras AETEL calcula un seguimiento estatal del 85–87%, en Galicia el propio Vázquez asegura que muchos centros alcanzaron "el 100% de participación, aunque los datos oficiales no lo reflejaran".

La Consellería de Sanidade, por el contrario, ha cifrado el seguimiento del turno de tarde de este lunes en 69,17% en Galicia. En las siete áreas sanitarias del Sergas, la participación fue del 69,42%, y en entidades como ADOS, Galaria o la Fundación de Medicina Xenómica del 66,67%.

Por la mañana, la participación se situó en el 57,55%, y los servicios mínimos se cumplieron al 100%.

En cualquier caso, los paros han tenido un efecto palpable en la actividad sanitaria.

Lo que reclaman

Entre las principales demandas, el secretario de AETEL destaca:

Ingreso en el grupo B de la administración, tal como recoge el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. "Llevamos 17 años en el grupo C1 cuando deberíamos estar en el B", denuncia.

Homologación con Europa, donde la titulación es de grado universitario, mientras que en España sigue siendo formación profesional superior.

Inclusión en el nivel 5 del MECU.

Creación de la figura del coordinador técnico en todas las comunidades autónomas, bajo dependencia de la dirección médica.

Reconocimiento de los diplomas de acreditación y acreditación avanzada.

Protestas masivas y demandas sin respuesta de Sanidad

Este lunes se celebraba una manifestación en Madrid en la que, según el colectivo, participaron más de 19.000 técnicos, desde el Ministerio de Hacienda hasta el de Sanidad.

Los sindicatos lamentan que el Ministerio de Sanidad "continúe en silencio" e instan al Gobierno a "abandonar su actitud negacionista" ante un problema que consideran "crónico y único en Europa".

En Galicia, este lunes y martes continúan las concentraciones frente a los hospitales y subdelegaciones del Gobierno, a las 12:00 horas, para denunciar un modelo que, según el colectivo, "necesita reformas urgentes para garantizar calidad asistencial".